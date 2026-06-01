Neue Details über den Tod von Jamie Lee Curtis' Schwester

Jamie Lee Curtis (67) muss einen schweren Verlust verkraften: Ihre ältere Schwester Kelly Lee Curtis ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Wie Page Six mit Verweis auf offizielle Angaben berichtet, starb Kelly eines natürlichen Todes in ihrem Zuhause. Jamie machte den Verlust selbst auf Instagram öffentlich und teilte dazu sehr persönliche Worte über ihre Schwester, mit der sie über viele Jahre eng verbunden war und die sie als ihre "erste Freundin und lebenslange Vertraute" bezeichnete.

Die neuen Details geben jetzt einen Einblick in Kellys letzte Tage. Laut Us Weekly soll Kelly bereits eine Woche vor ihrem Tod in Hospizbetreuung gewesen sein. Sie soll nun eingeäschert werden. Kelly war – genau wie ihre Schwester – Schauspielerin. Sie stand unter anderem für "Magic Sticks" (1987) und "The Devil's Daughter" (1991) vor der Kamera. Zum Zeitpunkt ihres Todes war sie mit dem Filmemacher John Marsh verheiratet.

Kelly und Jamie waren die einzigen gemeinsamen Kinder der legendären Hollywoodstars Tony Curtis (†85) und Janet Leigh, die von 1951 bis 1962 miteinander verheiratet waren. Neben Jamie hinterlässt Kelly auch drei Halbgeschwister väterlicherseits aus den späteren Ehen von Tony: Alexandra, Allegra und Benjamin. Ein weiterer Halbbruder, Nicholas, starb bereits 1994 im Alter von 23 Jahren. Der Tod von Kelly hinterlässt in der bekannten Familie eine schmerzhafte Lücke und löste gerade bei Jamie große Trauer aus.

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Getty Images Jamie Lee Curtis und Kelly Lee Curtis bei der Premiere von "Hitchcock" in Beverly Hills, 20. November 2012

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Getty Images Kelly Curtis und Jamie Lee Curtis bei der Beerdigung ihres Vaters Tony Curtis in Henderson, Nevada, am 4. Oktober 2010

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