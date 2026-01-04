"Wicked"-Broadway-Star Bret Hanna-Shuford (46) ist gestorben

Bret Hanna-Shuford begeisterte die Massen am Broadway. Doch nun müssen seine Fans Abschied nehmen. Der Schauspieler ist im Alter von 46 Jahren verstorben. Das bestätigt sein Ehemann Stephen in einer Mitteilung auf Instagram. "Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass wir heute früh Abschied von dem wunderbarsten Mann, Ehemann und Papa der Welt genommen haben", schreibt Stephen. Bret sei friedlich und im Kreise seiner Familie verstorben. Weiter schreibt sein Gatte: "Unsere Herzen sind gebrochen, aber wir werden ihn weiterhin stolz auf uns machen..."

Zu Brets genauer Todesursache gibt es bisher noch keine konkreten Details. Allerdings litt der Musical-Darsteller an einer hämophagozytischen Lymphohistiozytose und an einem T-Zell-Lymphom. Bei Ersterem handelt es sich um eine Erkrankung des Immunsystems, die massive Organ- und Gewebeschäden zur Folge hat, Zweiteres ist eine seltene Krebsart, die T-Zellen des Immunsystems betreffend. Vor allem eine Lymphohistiozytose ist in der Regel lebensbedrohlich. Trotz der Diagnose zeigte Bret sich im Netz auf dem gemeinsamen Instagram-Account mit seinem Mann immer lebensfroh. Er sparte die Krankheit nicht aus, sondern thematisierte sie offen.

Bret machte sich vor allem als Darsteller auf der Bühne einen Namen. Er spielte in großen Stücken wie Wicked, "The Little Mermaid" oder "Chitty Chitty Bang Bang" mit. Aber auch vor der Kamera stand der US-Amerikaner. Unter anderem verkörperte er Rollen in Martin Scorseses (83) "The Wolf of Wall Street" von 2013 ebenso wie in Only Murders in the Building oder "Law & Order: Special Victims Unit". Sein Privatleben konnten Fans auf dem Instagram-Account broadwayhusbands verfolgen, den er zusammen mit Ehemann Stephen führte. Ein besonderes Highlight für das Paar war die Geburt ihres Sohnes Maverick. Für die Unterstützung der Familie nach Brets Tod wurde nun eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen.

Instagram / broadwayhusbands Bret Hanna-Shuford, Broadway-Darsteller

Instagram / broadwayhusbands Stephen und Bret Hanna-Shuford, Weihnachten 2025

Instagram / broadwayhusbands Bret Hanna-Shuford mit seinem Ehemann Stephen mit ihrem Sohn

