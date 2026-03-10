Nach Hochzeitsgerüchten: Trägt Zendaya hier einen Ehering?

Zendaya Coleman (29) sorgt für neue Spekulationen um eine angebliche Hochzeit mit Tom Holland (29). Die Schauspielerin erschien bei der Paris Fashion Week zur Louis Vuitton Show und trug dabei laut Daily Mail einen goldenen Ring am Ringfinger – anstelle des markanten Diamantrings, mit dem sie ihre Verlobung bekanntgegeben hatte. In einem weißen Rock mit asymmetrischem Saum, der an Brautmode erinnerte, und schwarzen Heels setzte der Dune-Star ein modisches Statement. Zu dem Look kombinierte sie auffälligen Goldschmuck. Auch auf aktuellen Werbefotos für ihren kommenden Film "The Drama" funkelte der Ring. Neben ihr waren auch Ana de Armas (37) und Jennifer Connelly (55) bei der Veranstaltung in Paris zugegen.

Die Gerüchte um eine heimliche Eheschließung waren Anfang März neu entfacht worden, als Zendayas langjähriger Stylist Law Roach bei den Actor Awards gegenüber Access Hollywood behauptete: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Ihr habt sie verpasst." Auf Nachfrage bekräftigte er lachend: "Es ist absolut wahr." Auch Zendayas Mutter meldete sich zu Wort und teilte einen Ausschnitt des Interviews in ihrer Instagram-Story – versehen mit einem lachenden Emoji und der Bemerkung "Das Lachen...". Eine offizielle Bestätigung von der "Euphoria"-Darstellerin oder Tom selbst steht jedoch weiterhin aus – obwohl sogar ein Co-Star die Gerüchte befeuerte.

Zendaya, die bereits im Alter von 14 Jahren durch ihre Rolle als Rocky Blue in der Disney-Channel-Serie "Shake It Up – Tanzen ist alles" berühmt wurde, und Tom lernten sich 2016 am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennen. Im Jahr 2021 machten sie ihre Beziehung öffentlich, als sie beim Küssen in einem geparkten Auto fotografiert wurden. Anfang 2025 sorgte die Schauspielerin bei den Golden Globes für Aufsehen, als sie mit einem funkelnden Diamantring am Finger über den roten Teppich lief. Kurz darauf wurde bekannt, dass Tom ihr über die Feiertage Ende 2024 einen Antrag gemacht hatte – auf traditionelle Weise und mit der Erlaubnis ihrer Eltern. Bei einer Veranstaltung bestätigte der Schauspieler die Verlobung schließlich selbst, als er Zendaya als seine "Verlobte" bezeichnete.

Imago Zendaya beim Louis-Vuitton-Photocall während der Pariser Fashion Week, 10. März 2026.

Getty Images Law Roach bei einer Modenshow von Tom Ford

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021