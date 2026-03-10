Schwere Geburt: Paloma Faiths (44) Baby ist auf der Welt

Paloma Faith (44) ist zum dritten Mal Mutter geworden. Die Sängerin brachte am 6. März einen kleinen Jungen zur Welt, wie sie jetzt auf Instagram verkündet. "Er ist perfekt und wunderbar", schwärmt sie und postet passend dazu ein niedliches Foto. Zu sehen ist ihre Hand, wie sie das winzige Händchen ihres Neugeborenen sanft hält. Die Geburt des kleinen Jungen verlief jedoch nicht wie geplant, wie Paloma im weiteren Verlauf des Posts verrät.

Das Baby kam per Kaiserschnitt zur Welt und musste anschließend drei Tage auf der Neugeborenen-Intensivstation verbringen. "Die Hebammen und das Team um mich herum waren unglaublich", lobt die 44-Jährige in ihrem Post und bedankt sich für die Betreuung während dieser schwierigen Zeit. Gleichzeitig gibt sie zu, dass sie mit negativen Gedanken zu kämpfen hatte und große Schmerzen durchstehen musste. Gemeinsam mit ihrem Partner Stevie Thomas darf Paloma den Neuankömmling nun endlich mit nach Hause nehmen.

Für Paloma ist es das erste gemeinsame Kind mit ihrem Partner Stevie, der Geschäftsführer der Veranstaltungslocation The Jam House in Birmingham ist. Die beiden hatten ihre Beziehung im März 2024 öffentlich gemacht und waren gemeinsam bei der Sony-Afterparty der Brit Awards aufgetreten. Aus ihrer vorherigen Beziehung mit Leyman Lahcine, von dem sie sich 2022 nach neun Jahren trennte, hat Paloma bereits zwei Kinder. Ihre erste Tochter kam im Dezember 2016 zur Welt, die zweite Tochter im Februar 2021.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paloma Faith, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / palomafaith Paloma Faith hält die Hand ihres neugeborenen Babys

Anzeige Anzeige

Instagram / palomafaith Schwangere Sängerin Paloma Faith