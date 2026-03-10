Royals
Nach Schüssen auf ihre Luxus-Villa: Rihanna flieht aus L.A.

- Sandra Janke
Lesezeit: 2 min

Rihanna (38) hat Los Angeles verlassen, nur einen Tag nachdem vor ihrer Villa in den Hügeln von Beverly Hills Schüsse gefallen sind. Am 9. März wurde die Sängerin dabei gesichtet, wie sie mit einer Kolonne aus mehreren SUVs auf den Privatbereich des Flughafens Van Nuys fuhr, wie unter anderem die Daily Mail berichtet. Anschließend bestieg Rihanna einen kleinen zweimotorigen Privatjet und verließ die Stadt gemeinsam mit ihrem Team. Ob der Trip lange geplant war oder in direktem Zusammenhang mit dem Angriff auf ihr Zuhause steht, ist bisher nicht bekannt.

Kurz zuvor war die Frau, die im Verdacht steht, auf das Anwesen geschossen zu haben, wegen versuchten Mordes angeklagt worden. In einem von Daily Mail veröffentlichten 911-Notrufmitschnitt ist zu hören, dass Einsatzkräfte zunächst von rund zehn Schüssen ausgingen, die am 8. März auf dem abgeschirmten Anwesen gefallen sein sollen. Rihanna soll sich zu diesem Zeitpunkt im Haus aufgehalten haben. Verletzt wurde niemand. Rihannas Partner A$AP Rocky (37) soll während der Schüsse nicht zu Hause gewesen sein, wie eine Quelle gegenüber der New York Post bestätigte. Unklar ist jedoch, ob die drei gemeinsamen Kinder des Paares sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befanden.

Die mutmaßliche Schützin, die als die 35-jährige Ivanna Ortiz identifiziert wurde, hatte ein Polizeihubschrauber schließlich in einem Wagen auf einem Parkplatz in Sherman Oaks entdeckt, wo die Verdächtige festgenommen wurde. Die Frau sitzt laut Medienberichten derzeit in Haft. Die Kaution wurde demnach auf 8,8 Millionen Euro festgesetzt. Rihannas Villa liegt in einer abgeschiedenen Sackgasse. Zu ihren Nachbarn gehören etwa Madonna (67) oder Mariah Carey (56).

Rihanna in Santa Monica, Februar 2026
ActionPress
Rihanna in Santa Monica, Februar 2026
ASAP Rocky und Rihanna in Santa Monica, Februar 2026
ActionPress
ASAP Rocky und Rihanna in Santa Monica, Februar 2026
A$Ap Rocky und Rihanna bei der "Schlümpfe"-Premiere in Brüssel, Juni 2025
Getty Images
A$Ap Rocky und Rihanna bei der "Schlümpfe"-Premiere in Brüssel, Juni 2025
Wie findet ihr Rihannas schnelle Abreise aus L.A. nach den Schüssen?
