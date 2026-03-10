Knossi, Lia und Kay One: Ihr "DeLorean"-Hit spaltet die Fans

Knossi (39) und Lia Mitrou haben auf Instagram eine erste Hörprobe ihres gemeinsamen Songs "DeLorean" geteilt – und die Reaktionen ihrer Fans lassen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren unter dem Beitrag häufen sich begeisterte Stimmen. "Geiles Ding, Ohrwurm-Garantie", schreibt ein User. Ein anderer Fan zeigt sich überrascht von der Qualität und kommentiert: "Ok, hätte ich nicht gedacht, aber ist richtig gut." In dem kurzen Ausschnitt des Musikvideos ist natürlich auch Knossis geliebter DeLorean zu sehen, während das verlobte Paar Oversized-Jacken im 80er-Jahre-Stil trägt. Knossi setzt dazu auf eine bunte Kappe in Metallic-Optik.

Produziert wurde der Song von Rapper Kay One (41) und Musikproduzent STARD OVA, wie Kay One selbst unter dem Beitrag verriet. "STARD OVA und ich haben den Song produziert und geschrieben. Das ist zu 100 % ihre Stimme!", stellte er klar. Denn nicht alle Kommentare unter dem Post sind positiv. Einige User mutmaßen, dass der Song mithilfe künstlicher Intelligenz entstanden sei. "Hat die KI gut gemacht...", schreibt einer von ihnen. Auch ähnliche Kommentare tauchen mehrfach auf. Produzent STARD OVA ließ sich die Unterstellungen nicht gefallen und verteidigte die Arbeit: "An alle Musikexperten, das ist kein KI-generierter Song..... Hauptsache irgendetwas gelabert."

Der Entertainer und seine Verlobte hatten die Veröffentlichung ihres ersten gemeinsamen Songs bereits vor wenigen Tagen angekündigt. Am 13. März soll "DeLorean" erscheinen. Mit dem Titel spielen Knossi und Lia auf das legendäre Auto aus dem Kultfilm "Zurück in die Zukunft" an, das der Moderator selbst besitzt. Die Ästhetik des Videos orientiert sich ebenfalls an den 80er-Jahren und dem Look des Films, was bei vielen Fans für zusätzliche Nostalgie sorgt.

Collage: Imago, Getty Images Collage: Knossi, Lia Mitrou und Kay One

Instagram / kayone Kay One im Dezember 2022

Instagram / knossi Knossi und Lia Mitrou, August 2024