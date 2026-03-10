"Heated Rivalry"-Stars wehren sich gegen Hasskommentare

Hudson Williams und François Arnaud (40) haben genug von den Hasskommentaren, die sie in den sozialen Medien erhalten. Die beiden Schauspieler der Serie "Heated Rivalry" teilten eine gemeinsame Botschaft in ihren Instagram-Storys, in der sie sich gegen sogenannte Fans wandten, die ihnen und ihren Kollegen hasserfüllte Nachrichten schicken. "Nenne dich nicht Fan, wenn du rassistische, homophobe, biphobe, frauenfeindliche, altersdiskriminierende, behindertenfeindliche, parasoziale oder bigotte Kommentare jeglicher Art teilst", schrieben Hudson und François. "Wir brauchen eure hasserfüllte 'Liebe' nicht." Der 25-jährige Hudson und der 40-jährige François betonten, dass sie und ihre Kollegen alle auf derselben Seite stehen.

Die beiden Schauspieler machten deutlich, dass im Cast von "Heated Rivalry" gegenseitiger Respekt und Unterstützung herrschen. "Wir alle respektieren und unterstützen und lieben einander und sind auf derselben Seite", schrieben sie weiter und fügten hinzu: "Wenn ihr das nicht akzeptieren könnt, verschwindet hier." Für François ist es nicht das erste Mal, dass er sich öffentlich gegen die negativen Reaktionen zur Wehr setzt, die er seit der Premiere der Serie erhalten hat. Nachdem er aufgrund von Gerüchten über eine Beziehung mit seinem Co-Star Connor Storrie mit viel Hass konfrontiert worden war, reagierte er mit einem Foto, auf dem er den Mittelfinger zeigte.

Schon vor rund vier Wochen sorgte "Heated Rivalry" für Schlagzeilen, als Hudson und Connor in einem Social-Media-Video die ersehnte Fortsetzung der queeren Hockey-Serie verkündeten. Laut Serienmacher Jacob Tierney sollten die Dreharbeiten zur zweiten Staffel bereits im Sommer beginnen, wie Entertainment Weekly berichtet. Geplant ist ein Release der neuen Folgen spätestens Anfang 2027, wobei Fans hierzulande sich möglicherweise bis zum Frühjahr oder Sommer 2027 gedulden müssen. Inhaltlich verspricht die neue Staffel jede Menge Drama und Emotionen: Basierend auf dem Buch "The Long Game" sollen Shane und Ilya ihre Beziehung vor der Öffentlichkeit weiter geheim halten und als Freunde auftreten. Ilya soll zu einem kanadischen Team wechseln, während beide gemeinsam eine Stiftung gründen wollen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hudson Williams und François Arnaud, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Connor Storrie, Nadine Bhabha, Robbie G.K., François Arnaud und Christina Chang bei den 37. GLAAD Media Awards im Beverly Hilton

Anzeige Anzeige

Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams, November 2024