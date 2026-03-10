Darum sprachen Serkan Yavuz und Schwester zwei Jahre nicht

Serkan Yavuz (32) hat in der aktuellen Folge seines Podcasts "UnREAL" seine Schwester Serap zu Gast und spricht mit ihr über ein dunkles Kapitel ihrer Geschwisterbeziehung. Der Realitystar und seine Schwester hatten über einen Zeitraum von anderthalb bis zwei Jahren so gut wie keinen Kontakt mehr zueinander – sie sagten sich nicht einmal mehr "Hallo". Erst seit Anfang des vergangenen Jahres sprechen die beiden wieder miteinander. In dem Podcast kommen die Geschwister nun über die Gründe für den heftigen Streit ins Gespräch und sprechen über ihre gemeinsame Kindheit sowie die verletzende Zeit der Funkstille. Der Konflikt zwischen Serkan und Serap hatte mehrere Ursachen. Wie die Schwester im Podcast erklärt, stritten die beiden vor allem wegen ihres damaligen Ex-Freundes: "Wir haben doch schon eigentlich wegen meines Ex gestritten, weil ich dann sozusagen zu ihm zurückgegangen bin und er hat das nicht verstanden."

Hinzu kam ein Missverständnis um ein großzügiges Geschenk des Realitystars. Serkan wollte seiner Schwester zum 20. oder 21. Geburtstag den Führerschein bezahlen, war dann aber enttäuscht, weil sie diesen nicht machte. "Ich war aber dann ein bisschen sauer, dass ich sage: 'Komm, ich schenke dir den schon.' Aber du kriegst den trotzdem den A*sch nicht hoch", erklärte er. Dabei habe er nicht gewusst, was in ihrem Leben gerade los war. Die angespannte Situation eskalierte schließlich so weit, dass die Geschwister zeitweise gar nicht mehr miteinander redeten. Serap macht ihrem Bruder im Podcast deutlich, dass er damals emotional noch nicht so reif gewesen sei wie heute. "Du hast 2025 so eine krasse Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht und bist halt emotional viel intelligenter geworden und solche Sachen hast du damals nicht verstanden, wenn man mal ein bisschen gestruggelt hat", sagte sie. Serkan bestätigte dies und gab zu: "Weil ich mit mir selbst beschäftigt war."

Nach der langen Phase ohne Kontakt gab es eine kurze Zeit, in der die beiden wieder etwas miteinander sprachen, bevor erneut etwa ein Jahr Funkstille folgte. Serkan deutete an, dass es sich um Themen handele, über die man sich als junge Frau nicht unbedingt dem großen Bruder anvertraue. In einer vergangenen Podcast-Folge hatte Serkan bereits offenbart, wie intensiv er sich im Rahmen seiner Therapie mit sich selbst auseinandergesetzt hatte. Dabei hatte der Realitystar gegenüber seinem Therapeuten ein überraschend ehrliches Geständnis abgelegt: "Ich bin Narzisst." Für diese Offenheit erhielt Serkan von seinem Therapeuten großes Lob. "Herr Yavuz, riesigen Respekt. Ich muss sagen, riesigen Respekt", habe dieser ihm gesagt.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Imago Serkan Yavuz beim Social Event zur Amazon-Show The 50 in der Wolkenburg in Köln

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Februar 2026