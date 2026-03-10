Nach Verhaftung: Marius bat Ex-Freundin um neue Nacktfotos

Marius Borg Høiby (29) soll nach seiner Verhaftung Anfang August 2024 offenbar sein gesamtes Handy gelöscht haben – und sich danach an seine Ex-Freundin gewandt haben. In einer SMS vom 13. September 2024, die Bild nun im Zuge der Gerichtsverhandlung in Oslo veröffentlichte, schrieb Marius an die Frau: "Nun habe ich gar keine Fotos mehr von dir." Laut einem Polizisten, der vor Gericht aussagte, bat der Angeklagte sie in der Textnachricht sogar um neue Nacktfotos.

Die alte SMS-Nachricht belegt, dass Marius versuchte, Daten von seinem Mobiltelefon zu entfernen, bevor die Behörden Zugriff darauf erhielten. Der Zeitpunkt der Löschung – unmittelbar vor der Verhaftung im August – und die anschließende Bitte um neue Fotos ist deshalb bedeutend für die laufenden Verhandlungen. Wie der Kripo-Beamte im Prozess angab, wurde auf dem Mobiltelefon des Angeklagten dennoch ein Ordner mit intimen Aufnahmen gefunden – allerdings von Marius stark verschlüsselt und gesichert.

Marius muss sich vor Gericht unter anderem wegen unerlaubt angefertigter Fotos vom Intimbereich einer Frau verantworten. Der Stiefsohn von Kronprinz Haakon (52) hatte bei seiner Befragung durch den Richter zuletzt erklärt, die betreffende Frau habe ihn beim Filmen gesehen, aber nichts dazu gesagt. Als sie sich später doch zu Wort meldete, sei er ihrem Wunsch sofort gefolgt und habe die Aufnahmen gemeinsam mit ihr gelöscht, so Marius laut dem norwegischen Newsportal Nettavisen.

Imago Marius Borg Høiby bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, Norwegen

Imago Zeichnung von Marius Borg Hoiby im Prozess im Osloer Bezirksgericht, erstellt von Ane Hem

Getty Images Marius Borg Høiby und Prinz Haakon in Oslo