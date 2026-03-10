Maria Bello feiert 25. Geburtstag vom Sohn stolz mit Foto

Maria Bello lässt ihr Mama-Herz sprechen: Die Schauspielerin hat den 25. Geburtstag ihres Sohnes Jackson Blue mit einem seltenen Schnappschuss auf Instagram gefeiert. Auf dem Foto küsst Maria ihren einzigen Sohn auf die Wange, beide lächeln auf einem Balkon in die Kamera. In der Bildunterschrift überschüttete sie ihn mit liebevollen Worten: "Mein Sohn (Sonne). Mein Mond und meine Sterne. Mein liebster Mensch der Welt. Mein freundlicher und loyaler Freund. Mein beschützender Krieger. Mein Leben. Vor 25 Jahren wurden wir heute mit deiner Existenz gesegnet. Danke, dass du mich zur Mama gewählt hast. Happy Birthday, Jackson Blue! Mögest du immer weiter tanzen", schrieb sie auf Instagram.

Die Fans der Schauspielerin, die von 2017 bis 2021 in der Serie NCIS die Rolle der Jacqueline "Jack" Sloane verkörperte, teilten ihre Freude über den rührenden Post. In der Kommentarspalte häuften sich liebevolle Nachrichten. Jackson stammt aus Marias früherer Beziehung mit TV-Manager Dan McDermott. Obwohl sich das Paar bereits 2006 trennte, ist die 58-Jährige ihrem früheren Partner bis heute eng verbunden. In einem Post würdigte sie Dan einst mit den Worten: "Mein Baby-Daddy ist der Hammer. Gott sei Dank ist er beständig und lustig und freundlich und organisiert. Wen auch immer ihr liebt, wie auch immer ihr sie liebt – Liebe ist Liebe."

Auch zu ihrem Sohn pflegt die einstige "Kindsköpfe"-Darstellerin ein sehr enges Verhältnis: Jackson spielte eine wichtige Rolle, als Maria sich outete. In einem Essay für die New York Times im Jahr 2013 beschrieb die Schauspielerin, wie sie ihrem Sohn von ihrer Beziehung zu ihrer besten Freundin Clare erzählte. Jackson reagierte mit Verständnis und Liebe. "Er schaute mich an, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte, und brach dann in ein großes, warmes Lächeln aus", erinnerte sich Maria. "'Mama, Liebe ist Liebe, egal was du bist', sagte er mit einer Weisheit, die über seine Jahre hinausging." Maria und Clare trennten sich 2015. Im Mai 2024 heiratete sie die Köchin Dominique Crenn, doch die Ehe endete ein Jahr später.

Anzeige Anzeige

Instagram / officialmariabello Maria Bello mit ihrem Sohn Jackson

Anzeige Anzeige

Imago Schauspielerin Maria Bello im März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Clare Munn und Maria Bello bei der Sundance Institute Celebration Benefit 2015 in Culver City