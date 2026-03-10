Netflix-Star Leo Woodall als junger Aragorn im Gespräch

Leo Woodall (29) könnte bald in die Fußstapfen von Viggo Mortensen (67) treten. Gerüchten zufolge soll der britische Schauspieler für die Rolle des jungen Aragorn im kommenden Film "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" im Gespräch sein. Die Information stammt vom Brancheninsider Daniel Richtman, wie unter anderem Moviepilot berichtet. Allerdings wurde das Casting noch nicht offiziell von Warner Bros. bestätigt. Der Film unter der Regie von Andy Serkis spielt parallel zu den Ereignissen aus "Die Gefährten" und soll im Zeitraum zwischen Bilbos Geburtstagsfeier und dem Aufbruch nach Bruchtal angesiedelt sein.

Sollte das Gerücht sich bewahrheiten, wäre Leo das erste große Recasting für den neuen Mittelerde-Film. Bei anderen prominenten Figuren setzt die Produktion offenbar auf die vertrauten Stars aus Peter Jacksons (64) ursprünglicher Trilogie. Andy Serkis wird Gollum erneut per Motion-Capture-Verfahren verkörpern. Auch Ian McKellen (86) hat seine Beteiligung als Gandalf Berichten zufolge mehr oder weniger indirekt bestätigt. Zudem ist es wohl recht wahrscheinlich, dass auch Elijah Wood (45) als Frodo erneut auf der großen Leinwand erscheinen wird. Viggo Mortensen wird jedoch wohl nicht in der Rolle zurückkehren, die ihn im Kino unsterblich gemacht hat. Er soll entsprechende Anfragen mehrfach abgelehnt haben.

Für Leo könnte die Rolle des jungen Aragorn ein Karriereschritt mit Signalwirkung sein. Der Brite machte sich vor allem mit der romantischen Netflix-Serie "Zwei an einem Tag" und seinem Auftritt in der 2. Staffel der Erfolgsserie The White Lotus einen Namen. Auf der großen Leinwand war der Schauspieler bereits im Film Bridget Jones – Verrückt nach ihm zu sehen, zudem ist er in dem Drama "Nürnberg" zu erleben. Privat hält sich der Darsteller meist eher zurück und lässt lieber seine Rollen für sich sprechen.

Getty Images Leo Woodall, Januar 2024

ActionPress Viggo Mortensen als Aragorn in "Der Herr der Ringe"

Imago Elijah Wood und Sir Ian McKellen im Dezember 2012 in New York City