Offiziell: Das sind die Sieger der Critics' Choice Awards

Glitzer, Glamour und jede Menge Trophäen: Am Sonntagabend wurden in Santa Monica die 31. Critics' Choice Awards verliehen und damit offiziell die ersten großen Sieger der neuen Award-Saison gekürt. Durch die Gala führte Chelsea Handler (50), die bereits zum vierten Mal als Moderatorin auf der Bühne stand und mit spitzen Kommentaren für viele Lacher sorgte. Großer Gewinner des Abends war "One Battle After Another" von Warner Bros., der unter anderem als bester Film ausgezeichnet wurde und auch in weiteren zentralen Kategorien überzeugte. Ebenfalls erfolgreich war "Sinners", das mehrere Preise gewann, vor allem in Drehbuch- und technischen Kategorien. Auch "Hamnet" und "Frankenstein" konnten Auszeichnungen verbuchen – letzterer unter anderem mit Jacob Elordi (28) als bester Nebendarsteller.

Bei den Serien dominierte Netflix' "Adolescence", das sich gleich mehrere Preise sicherte und damit zu den stärksten TV-Produktionen des Abends zählte. Timothée Chalamet (30) wurde für seine Rolle in "Marty Supreme" als bester Hauptdarsteller geehrt. In den TV-Kategorien überzeugte zudem Jean Smart (74), die für ihre Hauptrolle in "Hacks" ausgezeichnet wurde. Neben etablierten Kategorien wurden in diesem Jahr auch neue Preise vergeben, darunter für bestes Stunt-Design, bestes Casting/Ensemble und bester Sound, womit die Critics' Choice Awards ihr Augenmerk stärker auf bislang weniger gewürdigte Gewerke lenkten. Die Auszeichnung als beste Talkshow ging an "Jimmy Kimmel Live!", während "The Secret Agent" als bester fremdsprachiger Film prämiert wurde. Für Überraschung sorgte unter anderem Amy Madigan (75), die für ihre Nebenrolle in "Weapons" ausgezeichnet wurde.

Auch abseits der Bühne zeigte sich die Veranstaltung als großes Branchentreffen: Viele der Nominierten nutzten die Werbepausen für Gespräche, Selfies und Wiedersehen mit langjährigen Weggefährten. Für einige internationale Filmschaffende und Talente aus den neuen Kategorien bedeutete der Abend den ersten großen Auftritt vor diesem Publikum. Mit dem Rückenwind der Critics' Choice Awards richtet sich der Blick nun weiter auf die kommenden Stationen der Saison — Golden Globes, SAG Awards und schließlich die Oscars.

Getty Images Jacob Elordi bei den Critics' Choice Awards in Santa Monica, Januar 2026

Courtesy of Netflix Owen Cooper und Stephen Graham in der Serie "Adolescence"

Getty Images Jimmy Kimmel bei den Critics' Choice Awards, Januar 2026