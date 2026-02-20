"Grey's Anatomy"-Macher ehren Eric Dane nach seinem Tod

Nach dem Tod von Eric Dane (†53) hat die beliebte Krankenhausserie Grey's Anatomy dem Schauspieler eine bewegende Hommage gewidmet. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show wurde am Freitag ein Tribut-Post mit einem Bild von Eric in seiner Rolle als Dr. Mark Sloan sowie einem Statement von ABC und 20th Television veröffentlicht. "Wir sind zutiefst betrübt über den Verlust von Eric Dane", heißt es in der Erklärung. Und weiter: "Sein bemerkenswertes Talent und seine unvergessliche Präsenz in 'Grey's Anatomy' haben einen bleibenden Eindruck bei Zuschauern auf der ganzen Welt hinterlassen, und sein Mut und seine Würde während seines Kampfes gegen ALS haben so viele inspiriert." Eric war im Alter von 53 Jahren verstorben, weniger als ein Jahr, nachdem er seine Diagnose mit der Nervenkrankheit ALS öffentlich gemacht hatte.

Auch Erics ehemaliger Serienkollege Patrick Dempsey (60) meldete sich am Freitag in "The Chris Evans Breakfast Show" zu Wort und erinnerte sich an die gemeinsame Zeit am Set. "Er war der lustigste Mensch – es war so eine Freude, mit ihm zu arbeiten, und ich möchte mich in diesem Geist an ihn erinnern, denn jedes Mal, wenn er am Set war, brachte er so viel Spaß mit", sagte Patrick. Eric habe einen großartigen Sinn für Humor gehabt und sie hätten sich sofort gut verstanden. "Er hat einen unglaublichen Job gemacht, Bewusstsein für diese schreckliche Krankheit zu schaffen", würdigte Patrick seinen Freund und fügte hinzu: "Es erinnert uns einfach daran, dass wir alle jeden Tag feiern müssen, als wäre es unser letzter Tag." Fans der Serie teilten ebenfalls ihre Erinnerungen an die Figur McSteamy, wie der Charakter liebevoll genannt wurde.

Eric hatte die Rolle des Dr. Mark Sloan in der zweiten Staffel von "Grey's Anatomy" übernommen – seine erste Folge wurde am 19. Februar 2006 ausgestrahlt, womit sein Tod genau am 20. Jahrestag seines ersten Auftritts in der Serie erfolgte. Als Gegenstück zu Patrick Dempseys Dr. Derek Shepherd, der den Spitznamen McDreamy trug, wurde Eric als McSteamy zum Publikumsliebling. Er blieb bis zur neunten Staffel Teil der Besetzung, als seine Figur nach einem Flugzeugabsturz verstarb. 2021 kehrte er noch einmal für eine Episode zurück, in der er Ellen Pompeos (56) Dr. Meredith Grey während eines Komas erschien. Seine letzte Fernsehrolle wird Eric in der dritten Staffel von Euphoria zu sehen sein, für die er vor seinem Tod noch Szenen gedreht hatte.

Imago Eric Dane als "Grey's Anatomy"-Doktor Marc Sloan

Getty Images Eric Dane, Schauspieler

