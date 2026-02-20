Quinton Aaron: Erstes Foto nach Rückenmarksinfarkt enthüllt

Quinton Aaron (41) zeigt sich erstmals seit seinem dramatischen Rückenmarksinfarkt – und der Anblick macht seinen Fans Hoffnung. Der Schauspieler, bekannt aus dem Film The Blind Side, liegt nach wie vor in einem Krankenhaus in Atlanta, doch ein neues Foto, das er TMZ zur Verfügung stellte, zeigt ihn optimistisch im Klinikbett. Mit vielen Schläuchen im Gesicht formt der 41-Jährige ein Peace-Zeichen in die Kamera. An seiner Seite sitzt sein jüngerer Bruder Jarred, der ihn eng durch diese schwere Zeit begleitet und das Krankenhaus offenbar kaum verlässt. Das Bild entstand laut dem Portal in der vergangenen Woche und dokumentiert Quintons aktuellen Zustand nach dem Spinalschlag, der ihn vor Kurzem aus dem Alltag riss.

Hinter den Kulissen läuft neben der medizinischen Behandlung auch ein juristisches und familiäres Ringen. Jarred hat eine einstweilige Verfügung gegen Margarita Aaron erwirkt – eine Frau, die sich gegenüber der Familie und dem Klinikpersonal fälschlicherweise als Ehefrau des Hollywoodstars ausgegeben haben soll. Gegenüber dem Medium erklärt Quinton dazu klar: "Ich unterstütze meinen Bruder voll und ganz und danke ihm dafür, dass er mich und meine Familie schützt." Margarita behauptet hingegen, sie und Quinton seien "spirituell verheiratet" und wirft Jarred vor, aus egoistischen Motiven gegen sie vorzugehen.

Quinton war vor rund drei Wochen nach einem Sturz in seinem Wohnhaus in die Klinik gebracht worden, wo ein Rückenmarksschlag diagnostiziert wurde. Inzwischen macht der Schauspieler erfreuliche Fortschritte bei seiner Genesung. Er übt wieder das Schreiben, löst Rätsel und hat sogar das Gefühl in seinen Beinen zurückgewonnen, wie er gegenüber People berichtet. Ein Freund der Familie hat zudem eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, um die unmittelbaren Bedürfnisse des 41-Jährigen zu unterstützen. Quinton wurde durch seine Rolle im Film "The Blind Side" an der Seite von Sandra Bullock (61) bekannt.

Getty Images Quinton Aaron, Schauspieler

SIPA PRESS "The Blind Side"

Getty Images Sandra Bullock und Quinton, 2013