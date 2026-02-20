So hoch soll das Vermögen des verstorbenen Eric Dane sein

Eric Dane ist am 19. Februar im Alter von 53 Jahren gestorben. Der Schauspieler, der durch seine legendäre Rolle als Dr. Mark "McSteamy" Sloan in Grey's Anatomy weltberühmt wurde, war zudem für seine Hauptrolle als Cal Jacobs in der HBO-Serie Euphoria bekannt. Über zwei Jahrzehnte lang prägte er die Fernsehlandschaft mit seiner Präsenz und seinem Charisma. Laut Celebrity Net Worth belief sich sein Vermögen auf rund sieben Millionen US-Dollar. Eric (†53) starb im Kreise seiner Liebsten, nachdem er im April 2025 öffentlich gemacht hatte, an der progressiven neurodegenerativen Krankheit ALS zu leiden.

Gegenüber dem Magazin People hatte Eric vor knapp einem Jahr seine Diagnose bekannt gegeben. "Ich wurde mit ALS diagnostiziert", erklärte er damals. "Ich bin dankbar, meine liebevolle Familie an meiner Seite zu haben, während wir dieses nächste Kapitel durchleben. Ich fühle mich glücklich, dass ich weiterarbeiten kann, und freue mich darauf, nächste Woche zum Set von 'Euphoria' zurückzukehren." In den Monaten nach der Bekanntgabe sprach der Schauspieler offen über seinen Gesundheitszustand und erhielt große Unterstützung von Fans und Kollegen. Sein Tod löste eine Welle von Beileidsbekundungen aus, die nicht nur sein Schaffen würdigten, sondern auch seine Stärke und Hingabe zu seiner Familie.

Eric wurde am 9. November 1972 in San Francisco geboren und startete seine Schauspielkarriere in den späten 1990er-Jahren mit Gastauftritten in Serien wie Charmed, "Gideon's Crossing" und Akte X. Seinen Durchbruch erlebte er Mitte der 2000er-Jahre mit seiner Rolle in "Grey's Anatomy", die ihn zu einem der bekanntesten Gesichter Hollywoods machte. Zu seinen weiteren Fernsehrollen zählten unter anderem Captain Tom Chandler in "The Last Ship" sowie Auftritte in "Saved by the Bell", "The Wonder Years" und Private Practice. Im Kinobereich war er in Filmen wie "Burlesque", "Valentinstag" und "Marley & ich" zu sehen.

Imago Schauspieler Eric Dane im Jahr 2022

Imago Eric Dane als "Grey's Anatomy"-Doktor Marc Sloan

