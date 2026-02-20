Familien-Drama bei Katie Price: Schwester hofft auf Vernunft

Katie Price (47) sorgt mit ihrer jüngsten Baby-Ankündigung für Wirbel in der eigenen Familie. Nachdem die Realitystar-Bekanntheit öffentlich gemacht hatte, ein Kind mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Lee Andrews haben zu wollen, meldete sich ihre Schwester Sophie nun mit einem vielsagenden Instagram-Post zu Wort. Sie teilte ein Video des bekannten Therapeuten Dr. Gabor Maté, in dem dieser über den Umgang mit schwierigen Familiensituationen spricht. In dem Clip erklärt der Experte, wie Angehörige reagieren können, wenn ein geliebter Mensch Entscheidungen trifft, die aus Schmerz geboren scheinen. Seine Botschaft endet mit den Worten: "Ich werde nicht versuchen, dich zu ändern. Ich hoffe nur, dass du irgendwann zur Vernunft kommst. Aber ich werde bei dir sein und dich unterstützen."

In dem schwarz-weißen Video spricht Dr. Gabor darüber, dass Familienmitglieder vor einer rationalen Wahl stehen: Entweder man zieht sich zum eigenen Schutz zurück, weil das Verhalten des anderen zu belastend ist, oder man bleibt liebevoll an der Seite der Person, ohne zu urteilen oder kontrollieren zu wollen. Sophie, die gemeinsam mit Katie den Podcast "The Katie Price Show" moderiert, hat sich bislang nicht öffentlich zur turbulenten Beziehung ihrer Schwester geäußert. In einem Instagram-Video, das kurz nach Katies Blitzhochzeit entstand, wirkte sie jedoch sichtlich erschöpft. "Oh, es war eine lange Woche. Ja, es war eine sehr lange Woche, sehr müde. Ich freue mich auf das Wochenende", sagte sie und seufzte dabei.

Katie hatte Lee im vergangenen Monat in Dubai geheiratet, nachdem sie sich Berichten zufolge erst seit kurzer Zeit kannten. Seitdem ist die fünffache Mutter in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen, um bei ihrem vierten Ehemann zu sein. In einer provokanten Nachricht an Lees Ex-Verlobte Alana Percival schrieb Katie kürzlich: "Bitte genieße es einfach, zuzusehen, wie wir unser Imperium aufbauen, denn ich bekomme sein Kind." Alana reagierte darauf mit einem älteren Post, in dem sie schrieb: "Erwische Flüge, nicht Verlobte." Trotz dieser öffentlichen Ankündigung bremste eine Sprecherin aus Katies Umfeld die Schwangerschaftsspekulationen zuletzt gegenüber Yahoo UK mit den Worten: "Sie ist nicht schwanger."

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Instagram / katieprice Katie Price, Social-Media-Star

Instagram / sophie_pricey Sophie Price mit ihrem Nachwuchs Olive Florence Beatrix Brooks