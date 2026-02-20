Statement: Alexandra Daddario und Andrew haben sich getrennt

Alexandra Daddario (39) und Andrew Form (56) haben sich nach mehr als drei Jahren Ehe getrennt. Die beiden hatten im Juni 2022 in New Orleans geheiratet und durften 2024 ihren gemeinsamen Sohn auf der Welt willkommen heißen. "Alexandra Daddario und Andrew Form haben die Entscheidung getroffen, ihre Ehe zu beenden", erklärte die Sprecherin der "White Lotus"-Darstellerin in einem offiziellen Statement gegenüber People.

Trotz der Trennung wollen die beiden weiterhin respektvoll miteinander umgehen und gemeinsam für ihr Kind da sein: "Die Entscheidung wurde mit Liebe und Respekt getroffen. Sie werden ihr Kind weiterhin gemeinsam erziehen und schätzen Privatsphäre, während sie diesen Übergang bewältigen." Der gemeinsame Sohn des ehemaligen Paares ist mittlerweile 15 Monate alt. Neben dem Jungen, den er mit Alexandra hat, ist Andrew auch Vater von zwei weiteren Söhnen. Die neun- und zwölfjährigen Jungen namens Rowan und Julian stammen aus seiner früheren Ehe mit Schauspielerin Jordana Brewster (45).

Alexandra wurde einem breiteren Publikum vor allem durch ihre Rolle in der HBO-Serie The White Lotus bekannt, für die sie eine Emmy-Nominierung erhielt. Zuvor war sie bereits in Filmen und Serien zu sehen und hatte sich als Model einen Namen gemacht. Andrew hingegen arbeitet als Produzent in der Filmindustrie und war an verschiedenen Projekten beteiligt. Bevor die beiden im Sommer 2022 den Bund fürs Leben schlossen, hatten sie ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Getty Images Alexandra Daddario und Andrew Form im September 2022 in Los Angeles

Getty Images Alexandra Daddario, Schauspielerin

Instagram / alexandradaddario Alexandra Daddario mit ihrem Baby, März 2025