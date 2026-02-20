Andrews Verhaftung: Prinz Harry und Meghan fühlen Genugtuung

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sollen die jüngsten Entwicklungen rund um Ex-Prinz Andrew (66) mit einem Gefühl der Genugtuung verfolgen. Der Onkel von Harry wurde an seinem 66. Geburtstag unter dem Verdacht des Amtsmissbrauchs festgenommen. Hintergrund ist offenbar seine Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66). Während König Charles (77) die Festnahme laut Berichten unterstützt und andere Mitglieder der Königsfamilie an Stellungnahmen arbeiten, dürften Harry und Meghan in ihrer kalifornischen Wahlheimat die Distanz zu London mehr denn je zu schätzen wissen. "Meghan und Harry hatten schon lange das Gefühl, dass die Royals sie als Sündenböcke benutzt haben, um von viel schädlicheren Angelegenheiten abzulenken, wie Andrew und seine Verbindungen zu Epstein", verriet eine Quelle dem Magazin Heat.

Die Insider-Stimme führte weiter aus, dass dies seit Jahren die private Sichtweise des Paares gewesen sei. "Während sie wegen viel weniger gekreuzigt wurden, wurde die Andrew-Situation leise in den Hintergrund gedrängt", so die Quelle. Es sei für Harry und Meghan immer schwer zu verstehen gewesen, wie das Thema einfach unter den Teppich gekehrt und ignoriert werden konnte. "Dass Andrew nun endlich mit einigen Konsequenzen konfrontiert wird, muss sich für sie bestätigend anfühlen", erklärte der Insider. Besonders für Meghan gebe es wenig Mitleid mit der königlichen Familie. "Die Tatsache, dass dieses Chaos vor Williams und Kates Tür gelandet ist, wird ihnen keine Sympathie von Meghan einbringen. Aus ihrer Sicht haben sie sich für die Seite der Institution entschieden, die das jahrelang zugelassen hat, und jetzt werden sie den Preis für diese Entscheidung zahlen", so die Quelle weiter.

Harry und Meghan hatten sich vor einigen Jahren als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurückgezogen und leben seitdem mit ihren beiden Kindern in den USA. Die emotionale Distanz zu Harrys Familie scheint inzwischen noch größer zu sein als die geografische. "Harry und Meghan sind immens erleichtert, dass sie sich vor Jahren von der gesamten Institution entfernt haben, und nach allem, was sie durchgemacht haben, muss es schwer sein, sich dabei nicht selbstgefällig zu fühlen", verriet die Quelle dem Magazin. Das Paar habe seit Jahren gesagt, dass unbequeme Wahrheiten nicht für immer begraben werden könnten. Nun würden sie damit recht behalten. Eine im Jahr 2010 verfasste E-Mail von Andrew an Epstein, die kürzlich veröffentlicht wurde, zeigt die beiden in engem Austausch. "Es muss schön sein, einmal nicht Teil des royalen Lärms zu sein", so der Insider über Harry und Meghan.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Andrew in der Westminster Abbey

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan im August 2016 in Botswana