Nach Super Bowl: Bad Bunny übernimmt Hauptrolle in Film

Bad Bunny (31) erobert jetzt auch die Filmwelt. Der Rapper wird in dem historischen Drama "Porto Rico" seine erste Hauptrolle übernehmen und damit einen wichtigen Meilenstein in seiner Schauspielkarriere feiern. Das Projekt soll ein filmischer Liebesbrief an seine Heimatinsel Puerto Rico werden. Der Blockbuster wird von dem puerto-ricanischen Rapper René Pérez Joglar, besser bekannt als Residente, inszeniert. Wie das Magazin Deadline berichtet, kann der Film mit einer hochkarätigen Besetzung aufwarten. Neben Bad Bunny werden auch Viggo Mortensen (67), Javier Bardem (56) und Edward Norton (56) vor der Kamera stehen. Als Executive Producer ist zudem Alejandro Iñárritu beteiligt, der unter anderem für "Birdman" und "The Revenant" Regie führte.

Das Drehbuch zu "Porto Rico" basiert auf der Geschichte des Revolutionärs José Maldonado Román. Der Aktivist ging unter dem Namen "Águila Blanca" – auf Deutsch "Weißer Adler" – in die Annalen ein. Er kämpfte Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gegen die spanischen Kolonialherren auf der Insel und führte mehrere Aufstände an. Residente verfolgt das Projekt bereits seit Jahren und betonte im Gespräch mit Deadline, wie wichtig ihm der Stoff ist. "Ich träume seit meiner Kindheit davon, einen Film über mein Land zu machen. Die wahre Geschichte Puerto Ricos war schon immer von Kontroversen umgeben", erklärte er. Der Regisseur kündigte zudem an: "Dieser Film ist eine Bekräftigung dessen, wer wir sind – erzählt mit der Intensität und Ehrlichkeit, die unsere Geschichte verdient."

Für Bad Bunny kommt die Hauptrolle zu einem Zeitpunkt, an dem seine Karriere ohnehin gerade neue Höhen erreicht. Anfang Februar lieferte der Musiker beim Super Bowl in Santa Clara eine spektakuläre Halbzeitshow ab, die mit echten Ladenbesitzern aus Puerto Rico, einer Live-Hochzeit und einem waghalsigen Kletter-Stunt für Aufsehen sorgte. Auch als Schauspieler sammelte der 31-Jährige bereits Erfahrung. 2022 spielte er im Action-Thriller Bullet Train einen Gang-Anführer, der in einem blutigen Messerduell auf Brad Pitt (62) trifft. Im vergangenen Jahr war er in "Caught Stealing" von Darren Aronofsky (57) erneut als Gangsterboss zu sehen und übernahm zudem in der Golf-Komödie "Happy Gilmore 2" die Rolle des Caddies von Adam Sandler (59). Wann "Porto Rico" in die Kinos kommt, steht noch nicht fest. Fans dürfen sich jedoch auf ein bildgewaltiges historisches Drama freuen, das einem filmischen Liebesbrief an Puerto Rico gleicht. Bad Bunny scheint hierfür die perfekte Besetzung zu sein. Schon mit seiner Super Bowl Show setzte er der Insel ein opulentes Live-Denkmal. Mit seiner ersten Hauptrolle scheint sich dieser rote Faden nun auch in Bad Bunnys Filmkarriere fortzusetzen.

Getty Images Bad Bunny bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2026

Getty Images Bad Bunny bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Levi’s Stadium, Santa Clara, 8. Februar 2026

Getty Images Musiker Bad Bunny und Schauspieler Adam Sandler