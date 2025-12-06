Das sind die Nominierungen der Critics Choice Awards 2026

Mit einem Paukenschlag führt der Vampirfilm "Sinners" die Nominierungen der Critics Choice Awards an. Mit beeindruckenden 17 Nennungen, darunter auch für Michael B. Jordan (38), der in dem Film gleich zwei Rollen verkörpert, dominiert das Werk die Liste. Die glamouröse Preisverleihung wird am 4. Januar 2026 live aus dem Barker Hangar in Santa Monica übertragen. Chelsea Handler (50), bekannt für ihren unverblümten Humor, übernimmt die Moderation des Abends. Unter den weiteren Anwärtern auf den Hauptpreis folgen dichtauf "One Battle After Another" mit 14 Nominierungen sowie "Hamnet" und "Frankenstein" mit jeweils elf.

Neben den Filmhighlights boten auch Shows Überraschungen: Die Netflix-Serie "Adolescence" führt mit sechs Nominierungen, während bekannte Formate wie "Ghosts" und "Severance" jeweils vier Nennungen erhielten. Die Liste der Nominierten sorgt für Gesprächsstoff, vor allem durch prominente Abwesende: So gingen Cynthia Erivo (38) und ihr Auftritt in Wicked: For Good beim besten Hauptdarstellerinnen-Rennen leer aus, obwohl Co-Star Ariana Grande (32) in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" berücksichtigt wurde. Ebenso enttäuschend schnitten Avatar: Fire and Ash und "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" ab, die in den Hauptkategorien keine Nominierungen ergattern konnten.

Michael B. Jordan, der mit "Sinners" nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent punktete, sorgte mit der Doppelfunktion seiner Rollen für Aufsehen. Der Film, unter der Regie von Ryan Coogler (39) gedreht, markiert eine weitere Zusammenarbeit der beiden, die bereits bei "Creed" erfolgreich war. Michaels Darstellung als charismatischer Vampir auf der einen und als dessen zwielichtiger Zwillingsbruder auf der anderen Seite gilt als mutige Wahl in seiner Karriere.

Critics Choice Association, November 2025

Michael B. Jordan spricht bei den American Cinematheque Awards, 2025

Michael B. Jordan, Dezember 2025

