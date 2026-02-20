Brisante Fotos: Ex-Prinz Andrew spielt mit "Boobie Ball"

Andrew Mountbatten-Windsor (66), vormals bekannt als Prinz Andrew, sorgt mit neu aufgetauchten Fotos für Aufsehen. TMZ hat Bilder veröffentlicht, die den Royal im Jahr 2011 zeigen, wie er mit einem kleinen Jungen spielt. Die Aufnahmen zeigen Andrew und den Jungen auf einem Teppich, wie sie einen Ball hin und her rollen. Was die Bilder besonders brisant macht: Der Ball ist wie eine Brust bemalt, komplett mit einer blassrosa Brustwarze. Auf weiteren Fotos ist zu sehen, wie Andrew auf dem Teppich herumkrabbelt, während der Junge mit dem Ball spielt. Ein späteres Bild zeigt beide zusammen auf einem Sofa sitzend.

Parallel zu der Veröffentlichung der Fotos steht Andrew erneut im Fokus der Behörden. Laut TMZ wurde der Royal an seinem 66. Geburtstag festgenommen – der Vorwurf: mutmaßliches Fehlverhalten im Amt im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als britischer Handelsgesandter Anfang der 2000er-Jahre. Im Zentrum der Ermittlungen sollen angebliche E-Mails stehen, die Andrew an den inzwischen verstorbenen Finanzier Jeffrey Epstein (†66) geschickt haben soll. Wichtig: Die aktuelle Untersuchung steht laut dem Bericht nicht im Zusammenhang mit den zahlreichen Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens, die in der Vergangenheit gegen Andrew erhoben worden waren. Noch am späten Donnerstagabend wurde der Royal wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Andrew Mountbatten Windsor, der zweite Sohn von Queen Elizabeth II. (†96) und Prinz Philip (†99), stand in den vergangenen Jahren immer wieder massiv unter Druck. Seine langjährige Freundschaft zu Jeffrey Epstein belastete sein Ansehen so sehr, dass er öffentliche Aufgaben im Namen der Krone niederlegte und sich weitgehend aus dem Rampenlicht zurückzog. Privat gilt Andrew als eng verbunden mit seinen beiden Töchtern Beatrice (37) und Eugenie (35), die ihn in früheren Interviews wiederholt als liebevollen Vater beschrieben. Auch mit seiner Ex-Frau Sarah (66), mit der er auf dem Anwesen Royal Lodge in Windsor lange Zeit unter einem Dach lebte, pflegte er trotz Trennung ein enges Verhältnis. Wie sich die aktuellen Entwicklungen auf das familiäre Miteinander auswirken, ist bislang nicht bekannt.

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Imago Jeffrey Epstein bei einer Feier, veröffentlicht vom House Oversight Committee

Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025

