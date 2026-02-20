Khloé Kardashian verrät: So steht sie zu weiteren Kindern

Khloé Kardashian (41) öffnet in ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land" einmal mehr ihr Herz und spricht ganz offen über ihre Familienplanung. In der aktuellen Folge, die jetzt veröffentlicht wurde, erklärt die Reality-Mama, dass sie sich im Moment kein weiteres Baby vorstellen kann – obwohl sie sich für ihre Tochter True (7) eigentlich eine Schwester wünschen würde. Khloé, die mit ihrem Ex Tristan Thompson (34) außerdem Sohn Tatum (3) großzieht, betont dabei, wie sehr sie das Band zwischen ihren eigenen Schwestern schätzt. Gleichzeitig stellt sie klar, dass sie für weiteren Nachwuchs eine klare Bedingung hat: "Ich denke, wenn ich verheiratet wäre und einen Ehemann hätte, dann wäre ich dafür offen."

Wer jetzt auf eine romantische Liebesgeschichte hofft, muss sich noch gedulden. Khloé ist derzeit nicht liiert. Nach den wiederholten Untreuen ihres Ex Tristan hat Khloé ihre Ansprüche klar definiert. Sie will nicht irgendeine Beziehung – sie will die richtige. Heirat schließt sie dabei keineswegs aus, drängt aber nicht darauf. Stattdessen konzentriert sie sich voll auf ihre Kinder und ihren Alltag als alleinerziehende Mutter. "Ich weiß nicht, ob ich die Kapazität für ein drittes habe", gibt die 41-Jährige ehrlich zu. Umso dankbarer ist Khloé dafür, dass True und Tatum inmitten des berühmten Kardashian-Jenner-Clans aufwachsen. Durch die vielen Kinder von Kourtney Kardashian (46), Kim Kardashian (45), Kendall Jenner (30) und Kylie Jenner (28) seien die Cousins und Cousinen eng miteinander verbunden. "Sie sind nah wie Schwestern", beschreibt Khloé die besondere Beziehung der Kids. Komplett ohne neuen Zuwachs bleibt es bei den Kardashians aber nicht: An Weihnachten zog Labradorhündin Peppermint bei Khloé und den Kindern ein. Auf Instagram schwärmte die Reality-Darstellerin von dem schwarzen Vierbeiner: "Ich werde gleich weinen, sie ist die Beste auf der Welt".

Über ihre Familienplanung hatte Khloé bereits in der Vergangenheit offen gesprochen. Kurz nach der Geburt von Tatum, der im Sommer 2022 durch eine Leihmutter zur Welt kam, erzählte sie im Talk bei der "Kelly Clarkson Show", dass ihre Familienplanung eigentlich abgeschlossen sei. "Ich habe einen von beiden und ich glaube, ich bin versorgt. Der Laden ist geschlossen", sagte sie damals über das Glück, sowohl eine Tochter als auch einen Sohn zu haben. Die Entscheidung für eine Leihmutter fiel der Designerin auch deshalb leichter, weil sie zuvor miterlebt hatte, wie Schwester Kim zwei ihrer vier Kinder auf diesem Weg bekommen hatte. "Wenn es Kimberly nicht gäbe, wäre ich mit dem Thema definitiv nicht so vertraut", erklärte Khloé rückblickend.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

Instagram / khloekardashian Unternehmerin Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum, April 2025

Instagram / khloekardashian Kim und Khloé Kardashian, Realitystars