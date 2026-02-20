Anne Burrells Ehemann Stuart ist schockiert von ihrem Suizid

Der Tod von Köchin Anne Burrell hat ihren Ehemann Stuart Claxton in tiefe Fassungslosigkeit gestürzt. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, den das Magazin People einsehen konnte, zeigte sich die 55-Jährige ihm gegenüber nie suizidal. Stuart erklärte gegenüber den Beamten, dass Anne "niemals in der Vergangenheit einen Suizidversuch unternommen" und "nie darüber gesprochen" habe. Auch habe sie keine Anzeichen gezeigt und er habe nie "irgendwelche Hinweise beobachtet, dass sie so etwas tun würde". Doch am Morgen des 17. Juni 2025 fand er seine Frau leblos im Badezimmer ihres gemeinsamen Zuhauses vor. Auf dem Boden lagen "eine Menge rezeptfreier Tabletten", daneben eine "Keramikschale gefüllt mit rezeptfreien Allergie- und Schmerzmitteln".

Stuart versuchte laut Polizeibericht verzweifelt, seine Frau aufzuwecken, indem er "sie schüttelte und ihr ins Gesicht schlug". Als Anne nicht reagierte, wählte er schließlich den Notruf. Der Gerichtsmediziner von New York City stufte den Tod der Köchin im Juli als Suizid ein. Als Todesursache wurde "eine akute Vergiftung durch die kombinierten Effekte von Diphenhydramin, Ethanol, Cetirizin und Amphetamin" angegeben. Stuart bestätigte den Behörden außerdem, dass Anne keine medizinischen Vorerkrankungen hatte. Er gab an, dass sie in der Vergangenheit Kokain konsumiert hatte, dies jedoch "ein paar Jahre" vor ihrem Tod im Jahr 2025 stattgefunden hatte.

Der plötzliche Tod der beliebten Fernsehköchin schockierte Fans, Kollegen und Weggefährten gleichermaßen. Ein Sprecher von Food Network würdigte Anne in einem Statement: "Anne war eine bemerkenswerte Person und kulinarisches Talent – sie unterrichtete, trat in Wettbewerben an und teilte stets die Bedeutung von Essen in ihrem Leben und die Freude, die eine köstliche Mahlzeit bringen kann." Ihre Familie, darunter Stiefsohn Javier Claxton, Mutter Marlene Burrell und Schwester Jane Burrell, erinnerte daran, wie ihr "Lächeln jeden Raum erhellte, den sie betrat". "Annes Licht strahlte weit über diejenigen hinaus, die sie kannten, und berührte Millionen auf der ganzen Welt", hieß es in dem Statement weiter.

Getty Images Anne Burrell und Ehemann Stuart Claxton bei der City Harvest Gala, April 2025

Getty Images Anne Burrell im Jahr 2017

