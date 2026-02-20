Selten: Hier zeigt sich Millie Bobby Brown mit ihrer Tochter

Millie Bobby Brown (22) hat anlässlich ihres 22. Geburtstags ein seltenes Foto mit ihrer Tochter auf Instagram geteilt. Auf dem Schnappschuss sitzt die Schauspielerin mit ihrem Sprössling im warmen Licht des Sonnenuntergangs am Strand. Das kleine Mädchen trägt dabei einen beigen Strampler mit Kapuze, während Millie selbst in eine große beige Jacke gewickelt ist. Wie gewohnt zeigt die Stranger Things-Darstellerin nur die Rückseite ihrer Tochter und schützt damit weiterhin ihre Privatsphäre. "22. Dankbar für meinen Ehemann und meine Tochter. Für meine Familie und Freunde. Alle meine Tiere. Ich bin so gesegnet", schreibt sie zu dem süßen Foto.

Millie ist seit 2021 mit Jake Bongiovi (23), dem Sohn von Jon Bon Jovi (63), liiert. Die beiden gaben sich im Mai 2024 das Jawort. 2025 adoptierten sie das kleine Mädchen und gaben die freudige Nachricht im August mit einem Statement bekannt. "Diesen Sommer haben wir unser süßes Baby-Mädchen durch Adoption willkommen geheißen. Wir sind mehr als aufgeregt, dieses wunderschöne nächste Kapitel der Elternschaft in Frieden und Privatsphäre zu beginnen", verkündeten die beiden damals in den sozialen Medien.

Den Namen ihrer Tochter halten Millie und Jake bis heute geheim. In einem Interview mit Vogue erklärte die junge Mutter ihre Entscheidung: "Für mich ist es wirklich wichtig, sie und ihre Geschichte zu schützen, bis sie alt genug ist, sie eines Tages vielleicht selbst zu teilen. Es ist nicht meine Aufgabe, sie absichtlich und unfreiwillig ins Rampenlicht zu stellen." Die Seriendarstellerin betonte, dass es ihre Aufgabe als Elternteil sei, ihre Tochter davor zu bewahren.

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Kind

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025