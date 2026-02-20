Expertin verrät: Das steckt hinter Jennifer Garners Figur

Jennifer Garner (53) sorgt in Los Angeles für Glamour pur: Bei einem Apple-TV-Event zur zweiten Staffel ihrer Serie "The Last Thing He Told Me" strahlt die Schauspielerin in einem tief ausgeschnittenen, hautengen schwarzen Kleid. In der Location The West Hollywood Edition zeigt die dreifache Mutter definierte Arme, eine schmale Taille und einen frischen Glow. An ihrer Seite mischt sich Produzentin Reese Witherspoon (49) unter die Gäste des exklusiven Events, bevor die neuen Folgen, die in Paris spielen, am 20. Februar starten. Parallel dazu ordnet Ernährungsexpertin Dr. Wilks im Gespräch mit der DailyMail ein, was wirklich hinter Jennifers durchtrainierter Figur steckt.

Die Expertin ist sich sicher: Hinter dem Wow-Auftritt steckt keine Zufallsgenetik, sondern ein klarer Ernährungsplan mit viel Eiweiß und Ballaststoffen – und wenig Zucker und Kohlenhydraten. "Es gibt keine Welt, in der diese Frau zum Frühstück Schokopancakes mit Sirup isst", stellt Dr. Wilks gegenüber der DailyMail klar und tippt stattdessen auf Eier mit Avocado am Morgen, einen Salat zum Lunch und Fisch oder Hähnchen zum Abendessen. Ein proteinlastiger Speiseplan helfe dabei, länger satt zu bleiben, Muskeln zu erhalten und den Stoffwechsel anzukurbeln, erklärt die Fachfrau weiter. Zucker und Milchprodukte meide Jennifer ihrer Einschätzung nach weitestgehend, Süßes gebe es höchstens in Maßen und eher früher am Tag, damit der Körper es vor dem Schlafengehen noch gut verarbeiten könne.

Jennifer selbst lässt Fans regelmäßig an ihrem Essalltag teilhaben und zeigt auf Instagram, was bei ihr wirklich auf den Tisch kommt: von scharfen Rühreiern über Honey-Lemon-Chicken und Chicken-Chili bis hin zu üppigen Salaten mit grünen Bohnen, Brokkoli, Rucola, Süßkartoffeln, Nüssen und Käse. Dazu kommen Ei-Bites mit Hüttenkäse, Paprika und Spinat oder selbstgebackenem Mehrkornbrot – und hin und wieder auch Cobbler oder Olive-Oil-Cake, den sie sich nach eigener Aussage eher zu besonderen Anlässen gönnt. Die Schauspielerin, die schon zu "Alias"-Zeiten strenge Diäten einhalten musste, setzt heute lieber auf Balance. "Ich habe festgestellt, dass ich an Pizza einfach nicht vorbeigehen kann, ohne etwas davon zu essen", so Jennifer. Passend dazu steht mit ihrem Bio-Snack-Label Once Upon A Farm ein weiteres Herzensprojekt im Fokus, während sie in ihrer heimischen Küche für ihre "Pretend Cooking Show" kocht – und damit zeigt, dass hinter ihrer Traumfigur vor allem eines steckt: ein konsequenter, aber alltagstauglicher Lifestyle rund ums Essen.

Getty Images Jennifer Garner bei Apples "The Last Thing He Told Me" Season-Two-Tastemaker-Event in West Hollywood, 12. Februar 2026

Getty Images Jennifer Garner und Reese Witherspoon beim Apple-TV-Tastemaker-Event zu "The Last Thing He Told Me" in West Hollywood

Film: Elektra Jennifer Garner in "Elektra", 2005