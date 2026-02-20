Psychische Gesundheit: Helen Flanagan dankbar für Support

Helen Flanagan (35) hat nach der Veröffentlichung ihrer Memoiren "Head and Heart: Break-ups, Breakdowns and Being Rosie" eine Welle der Unterstützung erfahren. Die ehemalige "Coronation Street"-Darstellerin spricht in ihrer Autobiografie offen über ihre psychische Gesundheit und ihre Kämpfe mit Zwangsstörungen. Auf Instagram zeigte sich die 35-Jährige stolz über ihr Werk und erklärte: "Darauf bin ich wirklich stolz. Das Buch war nie als Memoiren gedacht, aber ich wollte über psychische Gesundheit sprechen, weil mir das sehr am Herzen liegt." Die dreifache Mutter teilte mit, dass sie keine Antworten habe, aber hofft, dass ihre Erfahrungen anderen Menschen Trost spenden können.

In einem Gespräch mit Moderatorin Lorraine Kelly (66) auf deren ITV-Show erläuterte Helen ihre Beweggründe für das Buch. "Ich wollte wirklich über meine Erfahrungen mit psychischer Gesundheit schreiben. Das Buch sollte eher ein Buch über psychische Gesundheit sein", erklärte sie. Besonders ausführlich spricht sie über ihre Zwangsstörung. Die Schauspielerin fügte hinzu, dass sie das gesamte Bild malen müsse, wenn sie über ihre Erfahrungen spreche, wie Mirror berichtet.

Helen wurde durch ihre Rolle als Rosie Webster in der Serie "Coronation Street" bekannt und hat drei Kinder mit ihrem Ex-Verlobten Scott Sinclair, einem ehemaligen Spieler von Preston North End. Gemeinsam haben sie die Kinder Matilda, Delilah und Charlie. Die Reaktionen ihrer Fans auf Instagram waren überwältigend positiv. "Du bist sehr mutig und sehr ehrlich", schrieb eine Followerin. Eine andere kommentierte: "Gut gemacht Helen - deine Ehrlichkeit über deine Diagnose und psychische Gesundheit wird so vielen anderen helfen, die zu kämpfen haben." Helen selbst fasste ihren Wunsch zusammen: "Ich wollte einfach, dass mein Buch ein Trost ist und über meine Erfahrungen und meine Kämpfe mit psychischer Gesundheit spricht, in der Hoffnung, dass es anderen ein Trost sein könnte."

Getty Images Helen Flanagan, Realitystar

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Schauspielerin

Getty Images Helen Flanagan bei der "Football For Change" Charity Gala 2023