Diese Hollywoodstars werden 2026 auf der Berlinale erwartet

Wenn Mitte Februar in Berlin wieder die Scheinwerfer angehen, verspricht die Berlinale so viel Glamour wie lange nicht mehr: Vom 12. bis 22. Februar werden zahlreiche Hollywoodstars auf dem roten Teppich erwartet, darunter Isabelle Huppert, Russell Crowe (61), Ethan Hawke (55), Amanda Seyfried (40), Sam Rockwell (57) und Juno Temple (36). Regisseur Gore Verbinski stellt laut einer Berlinale-Pressemitteilung auf der offiziellen Website seinen neuen Science-Fiction-Film "Good Luck, Have Fun, Don't Die" vor, während "The Weight" mit Russell und Ethan sowie "The Only Living Pickpocket in New York" mit John Turturro und Steve Buscemi (68) für weiteres Staraufgebot sorgen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte "The Testament of Ann Lee" sorgen, für den Amanda zur deutschen Premiere anreist. Und auch Realitystar Kylie Jenner (28) wird erwartet – sie ist Teil des Casts von "The Moment" und könnte Berlin zusammen mit Popstar Charli XCX (33) in einen einzigen Paparazzi-Hotspot verwandeln.

Die Festivalleitung hat mit der Sektion Berlinale Special und dem neuen Berlinale Special Midnight eine Bühne geschaffen, auf der große Namen und außergewöhnliche Projekte dicht nebeneinander stehen. Während im Mitternachtsprogramm Horrorfilme wie "Monster Pabrik Rambut" und "Sacharine" für Nervenkitzel sorgen, dreht sich in "The Ballad of Judas Priest" alles um die legendäre Metal-Band, die zur Präsentation des Dokumentarfilms sogar persönlich erwartet wird. Im Panorama-Programm ist "The Moment" angesiedelt, ein Meta-Film über das Musikgeschäft, in dem Charli XCX die Hauptrolle spielt und Kylie eine weitere prominente Figur verkörpert. Spannend für viele Fans ist die Frage, ob Timothée Chalamet (30), mit dem Kylie liiert ist, ebenfalls in Berlin auftauchen wird – er könnte die Gelegenheit nutzen, um seinen neuen Film "Marty Supreme" vorzustellen, nachdem er im vergangenen Jahr bereits "Like A Complete Unknown" auf der Berlinale präsentiert hatte. Welche Produktionen letztlich im Wettbewerb um die Bären antreten, will das Festival allerdings erst in der kommenden Woche verraten.

Für Kylie wäre ein Berlinale-Auftritt ein weiterer Schritt weg von ihrem Image als reiner Realitystar und Unternehmerin hin zur ernstzunehmenden Akteurin im Showgeschäft, die sich zwischen Laufsteg, Beauty-Imperium und Filmset bewegt. Schon im vergangenen Jahr sorgten sie und Timothée auf der Berlinale für viel Begeisterung unter Fans. Damals erschien der Schauspieler in einem auffälligen rosa Outfit auf dem roten Teppich und wurde von seinen Anhängern trotz der Kälte warm empfangen und liebevoll gefeiert. Im Saal stieß die Unternehmerin dann zu ihrem Freund und zog in einem schwarzen Glitzerkleid alle Blicke auf sich. Ein TikTok-Video zeigte sogar, wie Timothée ganz als Gentleman Kylie den Sitzplatz zurechtrückte und ihr verliebte Blicke warf.

Andreas Rentz/Getty Images, Ernesto S. Ruscio/Getty Images, Amy Sussman/Getty Images Collage: Amanda Seyfried, Russell Crowe und Kylie Jenner

Getty Images Ethan Hawke bei den 35. Gotham Film Awards in New York City, Dezember 2025

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

