Kylie Jenner und Timothée Chalamet turteln bei Berlinale

Die Gerüchte waren also wahr: Kylie Jenner (27) begleitete Timothée Chalamet (29) am gestrigen Abend tatsächlich auf die Berlinale. Zuvor strahlte der Schauspieler auf dem roten Teppich ganz in Rosa und brachte die wartenden Fans zum Kreischen. Im Saal stieß dann die Unternehmerin zu ihrem Liebsten. In einem engen schwarzen Glitzerkleid zog Kylie alle Blicke auf sich – auch die von Timothée. Wie ein TikTok-Video zeigte, klappte dieser seiner Partnerin sogar ganz in Gentleman-Manier den Sitz nach unten und warf ihr verliebte Blicke zu.

Gestern Nachmittag gab es erste Berichte, dass der "Willy Wonka"-Star zusammen mit der The Kardashians-Bekanntheit nach Berlin reisen wird, um im Rahmen der deutschen Filmfestspiele seinen neuen Film "Like A Complete Unknown" vorzustellen. Ein Insider berichtete Bild dazu, dass das Paar am Donnerstag zusammen im Privatjet anreiste und anschließend einen kleinen Happen in einem angesagten Restaurant zu sich nahm.

Dass Kylie Timothée auf die Berlinale begleitete, dürfte keine allzu große Überraschung gewesen sein. Die Tochter von Kris Jenner liebt es, ihren Freund auf Events zu unterstützen. "Sie weiß, dass seine Karriere ihm sehr wichtig ist. Sie möchte bei allem an seiner Seite sein", berichtete ein Insider gegenüber People im Januar.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner in Berlin, Februar 2025

Getty Images Timothée Chalamet bei der Berlinale 2025

