Johnny Cashs legendäre Ranch jetzt auf Airbnb verfügbar

Einmal im Bett einer Musiklegende schlafen und den Sonnenaufgang über den Hügeln Kaliforniens erleben – genau das können Fans von Johnny Cash (†71) jetzt nachholen. Über Airbnb wird die frühere Ranch der Country-Ikone nahe Los Angeles vermietet, hoch über der kleinen Stadt Casitas Springs, nur wenige Minuten von Ojai entfernt. Johnny hatte das Anwesen 1961 für sich, seine damalige Frau Vivian und ihre vier Töchter gekauft und es als privaten Rückzugsort fernab des Hollywood-Trubels genutzt. Wer heute dort übernachten möchte, muss tief in die Tasche greifen: Eine Nacht kostet umgerechnet fast 3000 Euro, eine Woche rund 12.000 Euro.

Die rund 5000 Quadratmeter große Ranch trägt bis heute Johnnys Handschrift. Der Sänger entwarf das Haus selbst, vom Landhaus-Wohnzimmer mit geschwungenem Kamin und freiliegenden Holzbalken über maßgefertigte Ranch-Schränke bis zum originalen, wandmontierten Plattenspieler samt Gegensprechanlage. Es gibt sechs Schlafzimmer, vier Badezimmer, ein großes Wohnzimmer mit Essbereich, einen Billardraum, Whirlpool und mehrere Grillplätze. In einem der Außenbereiche soll Johnny seinen Töchtern laut Bild das Schießen beigebracht haben. Ein erhaltenes Musikstudio erinnert an die Entstehung mancher Hits.

Johnny Cash gilt als einer der prägendsten Namen der Country-Musik. Für viele Fans ist seine Ranch deshalb mehr als nur eine luxuriöse Ferienunterkunft – sie gilt als Schauplatz eines wichtigen Kapitels im Leben des Musikers. Hier verbrachte Johnny ruhige Stunden mit seiner Familie, fernab von Tourneen, Studio-Terminen und Blitzlichtgewitter. Johnny starb am 12. September 2003 in Nashville, doch sein Geist lebt in den Räumen seines Anwesens fort.

Imago Johnny Cash im März 1991, fotografiert von Tim Jarvis

Imago Johnny Cash verlässt mit Vivian Cash das Bundesgericht in El Paso, 29. Dezember 1965

Getty Images Johnny Cash im Jahr 1969

