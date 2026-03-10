Illegale Aktivitäten: Epsteins "Zorro Ranch" wird durchsucht

Ermittler des Bundesstaates New Mexico haben mit der Durchsuchung der ehemaligen Ranch des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) begonnen. Wie das Büro von Generalstaatsanwalt Raúl Torrez laut ABC News bekannt gab, wird das abgelegene Anwesen mit dem Namen "Zorro Ranch" auf mögliche Fälle von sexuellem Missbrauch und Menschenhandel untersucht. Die Durchsuchung erfolgt mit Zustimmung der aktuellen Eigentümer, der Familie des Republikaners Don Huffines, der kürzlich die Vorwahl zum texanischen Staatskontrolleur gewonnen hat. Hintergrund sind neue Erkenntnisse aus zuvor versiegelten FBI-Akten, die im Januar veröffentlicht wurden und in denen die Ranch tausende Male erwähnt wird. Die Abgeordnete Melanie Stansbury erklärte, die Ermittler würden "nichts unversucht" lassen und die Opfer hätten "viel zu lange auf Gerechtigkeit gewartet".

Generalstaatsanwalt Torrez hatte die Ermittlungen im Februar wieder aufgenommen, nachdem der Fall 2019 auf Wunsch der Bundesstaatsanwaltschaft in New York geschlossen worden war. Laut FBI und Justizministerium soll Jeffrey mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen missbraucht haben, teilweise habe er die Opfer an Prominente vermittelt. Nach Epsteins Tod hatte eine Frau ausgesagt, er habe sie auf der Ranch vergewaltigt, als sie 15 Jahre alt war. Eine weitere Frau berichtete, dass Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell (64) sie dort als Teenager an den Brüsten berührt habe. Zusätzlich zu der Durchsuchung hat New Mexico eine neue Kommission eingerichtet, die frühere Aktivitäten auf dem Anwesen untersuchen soll.

Jeffrey hatte die weitläufige Ranch etwa 48 Kilometer südlich von Santa Fe im Jahr 1993 vom ehemaligen demokratischen Gouverneur Bruce King gekauft und dort ein Herrenhaus mit einer privaten Landebahn errichten lassen. Das Anwesen wurde 2023 von Epsteins Nachlass verkauft, der Erlös ging an Gläubiger. Der Multimillionär war 2008 verurteilt worden, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte, saß aber nach einem umstrittenen Deal nur knapp 13 Monate im Gefängnis. Im Juli 2019 wurde er erneut festgenommen und von einem Bundesgericht beschuldigt, noch viel mehr Opfer missbraucht zu haben. Am 10. August 2019 wurde der Unternehmer tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden, nach offiziellen Angaben beging er Suizid.

Anzeige Anzeige

Imago Jeffrey Epstein in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

Anzeige Anzeige

Imago Einfahrt zur Zorro Ranch von Jeffrey Epstein in New Mexico

Anzeige Anzeige

Imago Jeffrey Epsteins Zorro Ranch in New Mexico

Anzeige