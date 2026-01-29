Häusliche Gewalt: Gervonta Davis wurde in Miami festgenommen

Boxstar Gervonta Davis (31) sitzt in Miami in Haft: Der ungeschlagene Profi, in der Boxwelt als "Tank" bekannt, wurde am Mittwoch von der Polizei in Miami Gardens festgenommen. Nach Angaben eines Sprechers der örtlichen Polizei, über die unter anderem TMZ Sports berichtet, waren auch US-Marshals an der wochenlangen Suche beteiligt, nachdem Mitte Januar ein Haftbefehl gegen den 31-Jährigen erlassen worden war. Davis wird im Zusammenhang mit einem Vorfall in einem Stripclub mit drei Anklagepunkten konfrontiert: Körperverletzung, Freiheitsberaubung und versuchte Entführung. Im Zentrum der Vorwürfe steht eine Frau, mit der der Sportler nach eigenen Angaben mehrere Monate eine intime Beziehung gehabt haben soll.

Die Ermittler führen die aktuellen Vorwürfe auf eine Nacht im Oktober zurück. Die Frau, deren Identität von der Polizei nicht veröffentlicht wird, arbeitete nach den Berichten in einem Gentlemen's Club, als Davis sie gegen 4:15 Uhr angesprochen haben soll. In der Strafanzeige heißt es, der Boxer habe sie "am Hinterkopf gepackt, sie mit einer Hand an den Haaren und mit der anderen an der Kehle gehalten" und sie gewaltsam eine Treppe hinunter in die Parkgarage gezogen. Dort habe er sie schließlich losgelassen, worauf sie zu Kollegen geflüchtet sei. Zwei Tage später sei sie zur Polizei gegangen, zudem reichte sie bereits an Halloween eine Zivilklage wegen desselben mutmaßlichen Angriffs ein. Wie genau die Fahnder Davis letztlich aufspürten, ist laut der US-Berichte bisher nicht bekannt.

Der Wirbel um den Boxprofi hatte bereits sportliche Folgen. Ein geplanter Mega-Fight gegen Jake Paul (29) in Miami wurde abgesagt, nachdem die Vorwürfe öffentlich wurden und der Promoter Most Valuable Promotions die Reißleine gezogen hatte. Für Gervonta ist der öffentliche Druck seitdem stark gestiegen. Im Umfeld des Stars hatte man sich zuletzt bedeckt gehalten; offizielle Statements aus seinem Team blieben rar. Der Boxer pflegt seit Jahren eine engagierte Fanbasis und gilt als Kassenmagnet, doch privat zieht er sich oft zurück und lässt vor allem seine Auftritte sprechen. Wie es für den Sportler nun weitergeht, hängt von den anstehenden juristischen Schritten ab.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gervonta Davis bei einem Wettkampf, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Gervonta "Tank" Davis spricht über sein Showkampf-Duell mit Jake Paul in Miami, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jake Paul und Gervonta "Tank" Davis bei einer Pressekonferenz im Palladium Times Square in New York City, September 2025