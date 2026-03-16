Lisa Rinna trägt bei Oscars Fünf-Kilo-Haar-Extension-Kleid

Lisa Rinna (62) zieht bei Elton Johns (78) legendärer Oscar-Party im Rahmen seiner "Elton John Aids-Stiftung" alle Blicke auf sich: Die US-Schauspielerin, Moderatorin und Reality-TV-Bekanntheit aus The Real Housewives of Beverly Hills erschien in Los Angeles in einem spektakulären Kleid des Designers Christian Cowan (29). Das Designer-Stück besteht komplett aus Haarverlängerungen. Wie Page Six Style berichtet, stecken rund fünf Kilogramm an glänzenden, dunkelbraunen Extensions in dem außergewöhnlichen Outfit, das Lisa ohne weitere extreme Accessoires in Szene setzt. Vom eng anliegenden Oberteil bis zur dramatischen Schleppe ist jeder Zentimeter des Kleids von Haar bedeckt – ein Look, der auf dem exklusiven Event sofort zum Gesprächsthema wird.

Designer Christian Cowan erklärt im Gespräch mit Page Six Style, was hinter der aufsehenerregenden Kreation steckt. Er habe das Projekt gemeinsam mit der Haarpflegemarke Tresemmé umgesetzt und wolle damit die Grenzen zwischen Haarstyling und Mode auflösen. "Mit diesem Projekt wollte ich Haar noch stärker in die Modewelt holen", sagt er. "Statt dass Haare nur den Look vollenden, werden sie selbst zum Look." Ein Team von 16 Leuten habe insgesamt 152 Stunden an dem Kleid gearbeitet, das mithilfe der Produkte aus der A-List Collection von Tresemmé in Form gebracht wurde. "So wie wir unsere Haare stylen würden, hat die A-List Collection geholfen, das Haar in diese Couture-Form zu bringen und trotzdem die Bewegung zu erhalten", erklärt der Designer und schwärmt davon, wie vielseitig sich Haar wie ein Stoff verarbeiten lasse – ob geflochten, gewickelt, gedreht oder geglättet.

Für Lisa ist der gewagte Auftritt eine weitere Station in ihrer langen Geschichte mit ausgefallenen Haarlooks. Die frühere Serienschauspielerin aus "Veronica Mars" überrascht ihre Fans immer wieder mit neuen Frisuren, von knallrotem Pixie über blonde Tollen bis hin zu dem Pageboy-Cut, der im Netz viral ging. Auch andere Promis experimentieren mit dem ungewöhnlichen Modetrend: Dem Spiegel zufolge kam Julia Fox (36) bereits im vergangenen Jahr zur Vanity-Fair-Oscarparty in einem Kleid der Designerin Dilara Fındıkoğlu, das mit kunstvoll platzierten Locken an Botticellis Gemälde "Die Geburt der Venus" erinnern sollte. Lisa reiht sich nun in diese Reihe ein und demonstriert einmal mehr, wie sehr sie Spaß daran hat, mit ihrem Aussehen zu spielen und auf dem roten Teppich mutige Statements zu setzen.

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Getty Images Lisa Rinna bei der 34. Academy Awards Viewing Party der Elton John AIDS-Stiftung in West Hollywood

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Getty Images Bei der 34. Elton John AIDS-Stiftung Academy Awards Viewing Party in West Hollywood: Lisa Rinna am roten Teppich

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Getty Images Harry Hamlin und Lisa Rinna bei der Elton John AIDS-Stiftung Academy Awards Viewing Party in West Hollywood, 15. März 2026