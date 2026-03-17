So reagierte Justin Theroux auf Nicoles Schwangerschaft

Schwangerschaftsnachrichten zu übermitteln ist immer eine besondere Angelegenheit – doch bei Nicole Brydon Bloom (31) und ihrem Mann Justin Theroux (54) war eine gehörige Portion Komik dabei. Die Schauspielerin schilderte in der Sendung "3rd Hour of Today" ganz offen, wie der große Moment ablief. Ihr Mann hatte bis mittags geschlafen, weil er nachts gedreht hatte – und Nicole wartete ungeduldig darauf, endlich mit der Neuigkeit herausrücken zu können. "Es war schon zwölf Uhr mittags, und ich dachte: 'Bitte steh endlich auf'", erzählte sie lachend. Doch selbst als Justin wach war, zögerte sie noch: "Ich wollte es ihm sagen, aber ich dachte: 'Er braucht erst seinen Kaffee' – also saß ich da und wartete einfach."

Schließlich platzte die Neuigkeit dann beim Frühstück heraus. Und Justins Reaktion? Absolut klassisch – und für Nicole offenbar bis heute zum Schmunzeln: "Er hat nur gesagt: 'Wie?!'" berichtete sie belustigt. "Und ich meinte: 'Na ja, ich kann es dir gern Schritt für Schritt erklären. Das war eine Teamleistung.'" Bereits im Dezember 2025 bestätigte das Magazin People die Schwangerschaft des Paares offiziell. Bei den Critics' Choice Awards im Januar 2026 präsentierte Nicole ihren Babybauch in einem champagnerfarbenen Abendkleid – selbstbewusst, strahlend und gut gelaunt. Gegenüber People sprach sie dabei auch über die weniger glamourösen Seiten: "Ich war im ersten Trimester krank, das war wirklich unangenehm – aber das zweite Trimester läuft sehr gut. Ich fühle mich sehr glücklich und dankbar dafür." Die Schwangerschaft sei nicht komplett geplant gewesen, aber das Paar habe sich darauf gefreut, eine Familie zu gründen, verriet Nicole weiter.

Justin und Nicole hatten im März 2025 geheiratet. Der Schauspieler hatte ihr in Italien einen Antrag gemacht und ihr dabei einen Ring mit einem vier Karat schweren Diamanten im Smaragdschliff überreicht, dessen Band sowohl seine als auch ihre Geburtssteine enthält. Erstmals wurden die beiden im Februar 2023 bei einem Netflix-Event zusammen gesichtet, bevor sie Monate später bei einem Date knutschend fotografiert wurden. Obwohl sie seitdem gemeinsam bei mehreren Veranstaltungen über den roten Teppich gelaufen sind, halten sie ihre Beziehung weitgehend privat. "Ich möchte, dass all meine Beziehungen innerhalb der vier Wände des Raums existieren, in dem wir uns befinden", erklärte Justin 2023 gegenüber dem Magazin Esquire und fügte hinzu, dass es "viel mehr Spaß" mache, nicht in einer öffentlichen Beziehung zu sein.

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Imago Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom bei der Premiere von "Fallout" Staffel 2

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Instagram / justintheroux Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom

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Getty Images Nicole Brydon Bloom und Justin Theroux mit Hund Kuma, September 2024