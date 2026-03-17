Jessica Sutta packt jetzt über Pussycat-Dolls-Trennung aus

Jessica Sutta (43) meldet sich nach der großen Comeback-Ankündigung der Pussycat Dolls mit ehrlichen Worten über Social Media. Während Nicole Scherzinger (47), Kimberly Wyatt (44) und Ashley Roberts (44) als Trio auf Tour gehen wollen, bleibt die frühere Mitbegründerin, Tänzerin und Sängerin dem Projekt fern – und erklärt nun ihren Schritt in einem ausführlichen Statement auf Instagram: "Ich hatte unter den aktuellen Umständen nie vor, zurückzukehren, und leider kann ich aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme immer noch nicht tanzen. Aus diesem Grund waren die jüngsten Nachrichten schwer für mich." Gleichzeitig spricht Jessica offen darüber, wie sehr sie der überraschende Wirbel um die Reunion emotional belastet hat.

In ihrem Posting bedankt sich Jessica zunächst bei den vielen Fans, die ihr seit Bekanntwerden der Trio-Pläne Nachrichten geschrieben haben. Anschließend stellt sie klar, dass sie schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat und deshalb aktuell nicht tanzen kann: "Wie viele von euch wissen, trauere ich um den Verlust meiner Mutter und habe gleichzeitig mit einer neurologischen Erkrankung zu kämpfen, bei der Stress starke körperliche Schmerzen auslösen kann. Ich hätte mir einfach eine frühere Vorwarnung gewünscht, damit ich alles privat verarbeiten und die Situation mit etwas mehr Anstand und Würde bewältigen könnte." Wie sie schildert, habe sie monatelang versucht, die anderen Frauen privat zu kontaktieren, aber erst am Abend vor der offiziellen Bekanntgabe eine Antwort erhalten. Als dann online heftig über ihre Abwesenheit diskutiert wurde, habe das bei ihr tatsächliche körperliche Beschwerden ausgelöst.

Trotz aller Belastung wählt Jessica in ihrem Statement versöhnliche Worte. Sie betont, dass sie den drei ehemaligen Kolleginnen eine erfolgreiche Tour und alles Gute für die Zukunft wünscht und die Zeit mit den "Pussycat Dolls" als wichtigen Lebensabschnitt in Erinnerung behalten will. In der Vergangenheit hatten sie und die anderen Mitglieder mit Hits wie "Don’t Cha" weltweit große Erfolge gefeiert, ehe jede ihren eigenen Weg einschlug. Nun setzt Jessica ihren Fokus auf ihr privates Umfeld: Sie beschreibt in ihrem Post, dass für sie heute vor allem Familie, Gesundheit, enge Freundschaften und innere Ruhe zählen und sie ihr Leben fernab des klassischen Hollywood-Zirkus weiterführen möchte. Neben ihr meldete sich auch Carmit Bachar kritisch zu Wort, die ebenfalls nicht Teil der geplanten "PCD Forever Tour" ist, mit der Nicole, Ashley und Kimberly nach vielen Jahren wieder gemeinsam auf die Bühne zurückkehren wollen.

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Getty Images Jessica Sutta, Sängerin

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Getty Images Pussycat Dolls im Jahr 2007

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Getty Images Die Pussycat Dolls, November 2008