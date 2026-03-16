Intime Stelle: Katharina Eisenblut muss sich OP unterziehen

Katharina Eisenblut (31) wird sich in Kürze einer Operation unterziehen müssen – und zwar an einer besonders intimen Körperstelle. Auf Instagram spricht die Influencerin offen über ihr Gesundheitsproblem und offenbart ihren Followern, dass sie sich einem Eingriff am Po unterziehen muss. "Es ist mir sehr peinlich, aber es passiert im Alter. Also, im Alter habe ich graue Haare bekommen, Falten bekommen, Probleme mit dem Körper bekommen", erklärt sie ehrlich. Sie möchte auch das Tabu rund um das Thema brechen und erzählt unverblümt: "Viele würden niemals darüber reden, weil es so wahnsinnig unangenehm ist. Es ist so unangenehm. [...] Es geht um Hämorrhoiden."

Doch damit nicht genug – der OP am Po soll nicht die einzige bleiben, die Katharina bevorsteht. Nach einem weiteren Arztbesuch folgte für die 31-Jährige die nächste schlechte Nachricht. "Nicht nur, dass wir irgendwelche Hämorrhoiden aus dem A*sch schießen. [...] Jetzt kommen wir zum neuesten Höhepunkt. Ich war heute beim Arzt. Da wurde ich darüber informiert, dass auch noch meine Nase operiert werden muss", berichtet sie. Für Katharina summiert sich an diesem Tag offenbar eine Pechsträhne nach der anderen: "Heute gehört der Tag zu 100 Prozent mir. Und die Frage ist: Kann es noch schlimmer kommen?"

Dass Katharina mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, ist nicht neu. Die Sängerin leidet an einer unheilbaren Erkrankung und hat zusätzlich mit zahlreichen weiteren körperlichen Beschwerden zu kämpfen. Massive Rückenprobleme, eine veränderte Wirbelsäule und Bandscheibenprobleme machen ihr seit ihren Schwangerschaften zu schaffen. Hinzu kommen Endometriose und chronische Beschwerden, die ihren Alltag erheblich beeinflussen. Trotz all dieser Herausforderungen zeigt sich Katharina im Netz gewohnt offen und scheut sich nicht davor, auch über unangenehme Themen zu sprechen – in der Hoffnung, anderen Betroffenen damit Mut zu machen.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut

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