Oscars 2026: Steven Gätjen scheitert an Star-Interviews

Moderator Steven Gätjen (53) stand bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles auch diesmal für ProSieben am roten Teppich, um die größten Hollywood-Stars für Interviews zu gewinnen. Doch in diesem Jahr gestaltete sich die Situation offenbar besonders schwierig für Steven und seinen Co-Moderator Paulomuc. Wie die Bild-Zeitung nun berichtet, ließen sich Schauspieler wie Leonardo DiCaprio (51), Timothée Chalamet (30) und Emma Stone (37) nicht vor die Kamera holen. Der spätere Oscar-Preisträger Michael B. Jordan (39) ging ebenfalls vorbei, während Wagner Moura (49) aus "The Secret Agent" stattdessen direkt nebenan ein anderes Interview führte. Selbst als Ethan Hawke (55) kurz stehen blieb und mit Steven plaudern wollte, wurde er mitten im Gespräch von seinem Management weggezerrt.

Laut Bild war an Stevens Seite wie gewohnt Hollywood-Kenner Scott Orlin, der mit seinen Kontakten normalerweise dabei hilft, prominente Gäste zu gewinnen. Doch auch seine Unterstützung blieb diesmal weitgehend ohne Erfolg. "Ich hoffe, ihr habt Spaß, auch wenn die Ausbeute sehr karg ist", sagte Steven resigniert an die Zuschauer gerichtet. "Niemand kommt hierher", beklagte sich auch Scott. Immerhin konnten sie später noch einige Gespräche führen: Joel Edgerton (51) aus "Train Dreams" blieb kurz stehen und verriet, dass er keine Bahnschienen verlegen kann. Zudem bezeichnete Chase Infiniti aus "One Battle After Another" die Szenen mit Co-Star Sean Penn (65) als "ein bisschen lächerlich" und wenig gruselig. Auch der dreimalige Oscar-Gastgeber Jimmy Kimmel (58) sprach kurz über die deutsche Herkunft seines Nachnamens.

Für viele deutsche Zuschauer ist Steven längst ein vertrautes Gesicht der Oscar-Nacht: Jahr für Jahr kämpft er sich durch das Gedränge am roten Teppich und nutzt jede Chance für ein Gespräch mit den großen Stars. Auch wenn ihm diesmal nur wenige Schauspieler für ein Interview vor die Kamera gingen, konnte er in der Heimat zuletzt einen bedeutenden Erfolg verbuchen. Erst kürzlich wurde Steven für seine Arbeit an der Realityshow "Licht Aus" von Prime Video erstmals mit dem "Blauen Panther" ausgezeichnet. Nun bleibt abzuwarten, ob der Moderator seine Strategie für die kommende Oscar-Verleihung überdenkt – und es im nächsten Jahr deutlich besser läuft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Steven Gätjen bei den 98. Oscars, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Steven Gätjen und Paul Fischer bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Moderator Steven Gätjen