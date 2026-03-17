Peter Kraus feiert Bühnenabschied gemeinsam mit Sohn Mike

Peter Kraus (86) plant seine achte Abschiedstournee – und stellt damit einen echten Weltrekord auf. Kein anderer Sänger hat seinem Publikum bisher so oft Lebewohl gesagt. Doch diesmal wird der Rock'n'Roll-Star nicht allein auf der Bühne stehen. Bei den Konzerten, die den Titel "Live hoch 2" tragen, wird ihn sein Sohn Mike Kraus begleiten. Der 52-Jährige, der nicht nur als Musiker, sondern auch als Fotograf, Maler und Werbefilmer tätig ist, hat seinen Vater mit einem neuen Konzept überzeugt. "Eigentlich wollte ich mich auf meinen Wohnsitz an den Luganer See zurückziehen. Aber mein Sohn Mike hat mich mit einem neuen Konzept für Konzerte überrascht, das mich doch noch einmal reizt, auf die Bühne zu gehen", erklärte Peter gegenüber der Bild. Die fünf Konzerte sollen im Mai 2027 stattfinden – dann wird die Schlagerlegende bereits 88 Jahre alt sein.

Das Alter schreckt Peter jedoch nicht ab. "Die Zahl schreckt mich nicht. Ich fühle mich immer noch fit und habe keine gesundheitlichen Probleme. Ich habe ja auch ein entspanntes Leben und stresse mich nicht", versicherte er. Die Konzerte sollen "familiäre Abende voller legendärer Hits, Duette und unterhaltsamer Geschichten aus zwei Generationen" werden. Gemeinsam mit Mike hat Peter auch den bewegenden Song "Für immer vereint" aufgenommen, in dem es um Abschied und Vergänglichkeit geht. "Alles hat einmal ein Ende und einer muss gehen, doch die Zeit mit uns beiden bleibt für immer bestehen", heißt es darin. Der Musiker selbst machte deutlich, dass ihn das Thema beschäftigt: "Ich weiß natürlich, dass ich nicht unsterblich bin und der Tag kommen wird, an dem ich nicht nur die Bühne verlasse, sondern diese Welt. Das macht mich manchmal etwas wehmütig."

Mit seiner Frau Ingrid pendelt Peter zwischen seinen Wohnsitzen im Tessin in der Schweiz und in der Steiermark in Österreich. Dort widmet er sich dem Weinanbau, seinen Oldtimer-Cabrios und dem Bootfahren. Mike zeigte sich begeistert von dem gemeinsamen Projekt mit seinem Vater. "Ich bin sehr dankbar für die harmonische Beziehung, die ich mit meinem Vater habe. Unsere gemeinsame Tour wird ein emotionales Herzensprojekt, das die Frage stellt: Warum reden wir erst über Liebe, Versöhnung und Abschied, wenn keine Zeit mehr bleibt?", sagte er gegenüber der Bild. Das Thema betreffe viele Menschen, werde aber nur selten offen besprochen.

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Imago Peter Kraus mit seinem Sohn Mike Kraus, Februar 2026

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Imago Peter Kraus, Oktober 2024

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Imago Peter und Mike Kraus beim Heidifest 2025