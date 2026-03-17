Facelift: Realitystar Sabrina hatte eine weitere Beauty-OP

Realitystar Sabrina hat sich erneut einer Schönheitsoperation unterzogen und zeigt sich nur Stunden danach ihren Fans auf Instagram. In ihrer Story ist ihr Gesicht stark geschwollen und deutlich gezeichnet vom Eingriff. "Entspannt euch, Leute, ich habe nicht gegen Mike Tyson gekämpft – das ist nur der Look nach der OP. Operation gut verlaufen", schreibt sie zu einem Video von sich kurz nach dem Aufwachen aus der Narkose. Sabrina erklärt weiter: "Das hier ist offiziell die komplett benommene Sabrina direkt nach dem Aufwachen aus der Narkose. Ich glaube, ich bin noch gar nicht richtig bei Sinnen, aber mein erster Gedanke war: Familie, Freunde und kurz auf Insta posten, damit ihr wisst, dass alles gut ist."

In weiteren Clips geht die ehemalige Are You The One?-Kandidatin dann ausführlich auf die Details der Prozedur ein. Sie berichtet, dass sie ein sogenanntes Deep Plane Facelift machen ließ, weil in ihrem Gesicht alte Filler entfernt werden mussten. Außerdem ließ sie ihr Kinn korrigieren und sowohl die Schläfen als auch die Augenringe mit Eigenfett auffüllen. Laut Sabrina seien die Schmerzen aktuell noch überraschend gering und eher eine "2 von 10". Gleichzeitig zeigt sie sich schockiert darüber, was die Ärzte bei dem Eingriff entdeckt haben wollen: In ihrem Gesicht seien an vielen Stellen Filler gefunden worden, selbst dort, wo sie ihrer Meinung nach überhaupt nichts zu suchen hatten und optisch kleine Dellen verursacht hätten.

Sabrinas Offenheit kommt jedoch nicht bei allen gut an. Auf die Kritik reagiert die TV-Bekanntheit deutlich: "Mein Gesicht wurde rekonstruiert, manche sollten vielleicht ihr Denken rekonstruieren. Und ich hab euch nicht nach eurer Meinung gefragt." Sie stellt klar, dass es sich um eine medizinische Rekonstruktion handle, bei der über Jahre migrierte Filler entfernt wurden, um ihre ursprüngliche Gesichtsform wiederherzustellen. "Ich habe das nicht für Männer gemacht - ich mache grundsätzlich gar nichts für Männer. Ich wollte einfach wieder mein normales Gesicht", betont Sabrina. Die Österreicherin ist keine Unbekannte, was Schönheitseingriffe angeht – sie ließ sich bereits mehrfach operieren und sammelte auch Erfahrungen mit Unterspritzungen.

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Instagram / sabrinawlk Sabrina, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / sabrinawlk Reality-TV-Bekanntheit Sabrina, März 2026

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Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, Reality-TV-Star