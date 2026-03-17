Ehe mit John? Jennifer Garner schützt ihr Vermögen

Jennifer Garner (53) denkt offenbar über eine Hochzeit mit ihrem langjährigen Partner John Miller nach – und setzt dabei auf eine sorgfältige Absicherung ihrer Finanzen. Die Schauspielerin lässt laut dem Magazin OK! derzeit rechtliche und finanzielle Vereinbarungen prüfen, bevor sie möglicherweise erneut vor den Traualtar tritt. Grund für die Vorsicht ist unter anderem ihr rasant gewachsenes Vermögen: Das Babynahrungsunternehmen "Once Upon a Farm", das Jennifer mitgegründet hat, wurde nach einer kürzlichen Expansion auf umgerechnet 732 Millionen Euro geschätzt. Nun will sie mit den Vorkehrungen nicht nur ihr eigenes Vermögen schützen, sondern auch die finanzielle Sicherheit ihrer drei Kinder gewährleisten.

"Jennifer hat Jahre damit verbracht, ein Leben und eine Karriere aufzubauen, auf die sie unglaublich stolz ist, und der jüngste Erfolg ihres Unternehmens hat ihre finanzielle Situation auf eine Weise verbessert, die selbst sie nicht vollständig erwartet hatte", so ein Insider gegenüber dem Magazin. Die Möglichkeit eines Ehevertrags sei daher Teil der Gespräche geworden. "Für Jennifer geht es bei rechtlichen und finanziellen Vereinbarungen vor einer erneuten Heirat nicht darum, an der Beziehung zu zweifeln. Es geht darum, verantwortungsvoll zu sein und sicherzustellen, dass alles von Anfang an klar verstanden wird", hieß es weiter. Jennifer sei glücklich mit John und glaube an ihre gemeinsame Zukunft, gehe aber aufgrund ihrer Erfahrungen strategischer an große Lebensentscheidungen heran.

Jennifer und John sind seit 2018 ein Paar und trennten sich 2020 kurzzeitig, fanden aber wieder zueinander. Freunde beschreiben die Beziehung als stabil und unterstützend – ein deutlicher Kontrast zu ihrer Ehe mit Ben Affleck (53), von dem sich die Schauspielerin 2015 scheiden ließ. Mit Ben hat Jennifer drei Kinder: Violet, Seraphina und Samuel. Die beiden Ex-Partner pflegen seit der Trennung eine kooperative Co-Elternschaft und wurden erst kürzlich gemeinsam bei der Geburtstagsfeier ihres Sohnes Samuel gesehen. In einem Interview im Jahr 2016 sprach Jennifer offen über die Ehe mit Ben und sagte: "Wenn seine Sonne auf dich scheint, fühlst du es. Aber wenn die Sonne woanders scheint, ist es kalt. Er kann einen ziemlichen Schatten werfen." Die Beziehung mit John biete ihr nach Aussagen von Quellen eine ruhigere und ausgeglichenere Dynamik.

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Getty Images, MEGA Jennifer Garner und John Miller

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Imago Jennifer Garner mit ihren Kids Violet Affleck und Samuel Affleck in Los Angeles, 2024

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Filmstars