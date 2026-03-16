Kurzes Gastspiel: Kim Virginia Grey hat keine Katze mehr

Wer die sozialen Medien von Kim Virginia Grey (30) verfolgt, weiß: In ihrem Zuhause regieren vier Dalmatiner – und das nicht zu knapp. Das Hundeleben hat bei ihr und ihrem Partner Nikola Grey (30) klare Priorität. Umso überraschender war es für viele Fans, als das Paar vor einiger Zeit plötzlich auch noch eine Katze sein Eigen nannte. Doch dazu kam es nicht etwa durch eine bewusste Entscheidung, sondern durch einen eher ungewöhnlichen Zufall: Nikola wurde vom Gärtner kurzerhand ein kleines Kätzchen in die Hände gedrückt – ohne großes Wenn und Aber. Was als spontaner Moment begann, entwickelte sich schnell zu einer echten Fürsorgeaufgabe für das Paar, das die Kleine zunächst erst einmal zum Tierarzt brachte, um ihren Gesundheitszustand abklären zu lassen.

Trotz des holprigen Starts zeigte sich die Katze beim Tierarzt in guter Verfassung. Das eigentliche Wagnis begann jedoch danach: Kim und Nikola beschlossen, der Kleinen eine Chance zu geben und sie probeweise in ihr Rudel zu integrieren. Das allerdings erwies sich als weitaus schwieriger als gedacht. Vier temperamentvolle Dalmatiner und eine verängstigte Katze – das ist eine Kombination, die selbst mit viel Geduld und gutem Willen an ihre Grenzen stößt. In einer Instagram-Fragerunde schilderte Kim die Situation offen und direkt: "Wir hatten sie lange bei uns auf Probe und wollten schauen, wie sie mit den Hunden klarkommt. Haben echt lange gewartet und alles probiert, aber sie hat einfach Angst gehabt vor den Hunden und sich deswegen kaum fortbewegt."

Am Ende stand ein Abschied – aber kein trauriger. Obwohl die Katze kein dauerhaftes Mitglied des Grey'schen Haushalts wurde, sorgte das Paar dafür, dass sie in guten Händen landete. Kim machte in ihrer Fragerunde unmissverständlich klar, dass das Wohlergehen des Tieres dabei an erster Stelle stand: "Wir haben aber ein tolles Zuhause für sie gefunden und ihr geht es jetzt blendend", erklärte sie. Für die Fans war das eine Erleichterung – und ein Zeichen dafür, dass Kim und Nikola trotz aller Spontanität verantwortungsvoll handelten. Die Katze mag nur ein kurzer Gast gewesen sein, doch sie hat offenbar genau den Platz gefunden, der ihr wirklich entspricht – einen ohne vier neugierige Dalmatiner im Schlepptau.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey mit einer Katze, Januar 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Silvester 2025

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026