Neues Foto: So weit ist Otto Kerns schwangere Witwe Naomi

Prinzessin Naomi von Orléans schwebt im absoluten Babyglück: Die Witwe des verstorbenen Modeunternehmers Otto Kern (†67) zeigt auf Instagram erstmals stolz ihren runden Babybauch. Das neue Foto entstand in Frankreich im zukünftigen Kinderzimmer ihres ersten gemeinsamen Kindes mit ihrem Ehemann Prinz Charles-Philippe. Vor der Kamera steht Naomi seitlich, die Hände sanft auf den Bauch gelegt, während ihr Mann liebevoll seine Hände auf ihre Hüfte legt. Zu sehen ist ein liebevoll dekorierter Raum, der deutlich macht, wie sehr sich das royale Paar auf den Nachwuchs im Frühjahr freut und wie intensiv sie diese besondere Zeit miteinander genießen.

Der Schnappschuss gewährt einen intimen Blick in das bereits fast komplett eingerichtete Reich des kleinen Royals: Eine illustrierte Waldtapete zieht die Blicke auf sich, davor steht ein schlichtes weißes Babybett, daneben eine goldene Stehlampe, die den Raum in warmes Licht taucht. Für den Nachwuchs scheint also alles vorbereitet zu sein. Naomi und Charles-Philippe hatten sich schon lange ein gemeinsames Kind gewünscht, nach ihrer Traumhochzeit im Jahr 2023 wird dieser Wunsch nun Wirklichkeit. Die Schwangerschaft hatte die Prinzessin bereits im November öffentlich gemacht, seither fiebern sie und ihr Umfeld dem Geburtstermin im Frühjahr entgegen.

Für Naomi bedeutet diese Schwangerschaft auch ein ganz persönlicher Neuanfang. 2017 verlor sie ihren damaligen Ehemann Otto Kern durch einen tödlichen Sturz aus dem 13. Stock, ein einschneidendes Erlebnis, das ihr Leben komplett veränderte. In einem früheren Interview mit Bunte erzählte sie, sie habe lange nicht geglaubt, noch einmal eine große Liebe zu finden. Mit Prinz Charles-Philippe fand die gebürtige Deutsche jedoch neuen Halt und wagte den Schritt in ein zweites Eheglück. In einer Mitteilung des Königshauses dankte das Paar bereits allen, die ihre Freude über das Baby teilen. Nun gibt Naomis Babybauchfoto den bislang persönlichsten Einblick in dieses neue Kapitel.

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Instagram / naomi_et_charlesphilippe Prinzessin Naomi von Orléans und Prinz Charles-Philippe, März 2026

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Instagram / naomi_et_charlesphilippe Prinzessin Naomi von Orléans, April 2022

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Getty Images Otto Kern und Naomi Valeska Kern, November 2010