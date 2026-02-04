Bewährungsbruch: Haftbefehl gegen Boxer Gervonta Davis

Gervonta Davis (31) steht erneut im Fokus der Justiz: In Maryland ist ein Haftbefehl gegen den Boxstar erlassen worden, nur eine Woche nachdem der ungeschlagene Profi in Miami wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt festgenommen wurde. Laut Gerichtsunterlagen, auf die TMZ Sports verweist, ordnete Richterin Althea Handy den Haftbefehl am Montag an. Der Vorwurf: Gervonta soll gegen Bewährungsauflagen aus dem Jahr 2020 verstoßen haben. Damals war der Sportler in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt, bei dem vier Menschen verletzt wurden, darunter eine schwangere Frau. Jetzt droht ihm zusätzliches Ungemach – und die Frage, wie es für den 31-Jährigen weitergeht, wird immer drängender.

Die Akten zeichnen eine lange Liste von Auflagen: 90 Tage Hausarrest, drei Jahre Bewährung und 200 Stunden gemeinnützige Arbeit. Später landete Gervonta bereits einmal im Gefängnis, weil er gegen Regeln der häuslichen Haft verstoßen hatte. Sein Anwalt Hunter Pruette versucht, die Wogen zu glätten. In einem Schriftsatz, den das Portal Baltimore Banner einsehen konnte, fordert er, den Haftbefehl aufzuheben und stattdessen eine einfache Vorladung zu erlassen. "Mr. Davis hat wie angeordnet vorgesprochen, eine Kaution gestellt, alle Bedingungen eingehalten, sich in Florida aufgehalten und die Aufsicht unverzüglich über seine Festnahme informiert", schrieb Hunter. Eine Inhaftierung in Maryland würde, so der Jurist, die Verteidigung im laufenden Verfahren in Florida erschweren. Nach seiner Festnahme hatten die Behörden Gervonta zudem auferlegt, keinen Kontakt – weder direkt noch indirekt – zur mutmaßlichen Betroffenen zu haben und den betreffenden Club zu meiden.

Der Boxweltmeister, der unter seinem Spitznamen "Tank" weltweit Schlagzeilen macht, geriet zuletzt immer wieder außerhalb des Rings in den Fokus. Ermittler hatten ihn in Florida nach einer wochenlangen Suche festgenommen; seither stehen schwere Vorwürfe im Raum, die eine private Beziehung zu einer Frau betreffen. Während die juristischen Schritte ihren Lauf nehmen, rückt das Bild eines Athleten in den Hintergrund, der sonst durch K.o.-Siege und voll besetzte Arenen auffällt. Im Umfeld heißt es häufig, Gervonta suche Ruhe im kleinen Kreis und halte enge Verbindungen zu Freunden aus seiner Heimat. Zwischen Trainingshalle, Familie und juristischen Terminen prallen Welten aufeinander, die sein Leben seit Jahren prägen – weit über Titelkämpfe und Rekordlisten hinaus.

Getty Images Gervonta Davis, Oktober 2021

Getty Images Gervonta Davis bei einem Wettkampf, 2022

Getty Images Gervonta Davis, Boxer

