Diese neue Serie verdrängt "Der Bergdoktor" vom Sendeplatz

ZDF wirbelt den beliebten Donnerstagabend durcheinander: Ab 12. März um 20:15 Uhr rückt die neue Serie "Einfach Elli" auf den prominenten Sendeplatz und verdrängt damit Der Bergdoktor – vorerst. Erzählt wird die Geschichte von Elli Kempfer, einer Rettungssanitäterin im Karwendel, die mit Herz, Humor und einer guten Portion Sturheit in dramatischen Berg-Einsätzen Leben rettet. Gedreht wurde in Mittenwald, Umgebung und St. Johann in Tirol und die schroffe Alpenkulisse spielt dabei klar die zweite Hauptrolle. Zum Start gibt es gleich zwei 90-Minüter: am 12. und 19. März, jeweils zur Primetime im ZDF.

Vor der Kamera übernimmt Klara Deutschmann die Titelrolle, bekannt aus Serien wie In aller Freundschaft, "SOKO Leipzig" und "Hubert und Staller". An ihrer Seite ein Ensemble mit großem Wiedererkennungswert: Rainer Bock als Leo, Clelia Sarto als Luise Kempfer, Sophie von Kessel als Dr. Diana Sorell, Mai Duong Kieu als Dr. Mai Trang, Lucas Reiber (32) als Dr. Jasper Graf, Marcus Mittermeier als Dr. Mark Sorell und Sebastian Griegel als Felix Sorell. Dazu Eva-Maria Gintsberg als Wiebke Hofer, Francisco del Solar als Quentin Bacalou, Petra Einhoff als Pina Müller, Renée Gerschke als Alma, Anton Algrang als Karl Breitner, Tobias Oertel als Toni Eisler, Milena Dreissig als Anja Eisler und Doris Buchrucker als Gabi Kramer.

Die Macher versprechen eine Mischung aus Tempo, Gefühl und alpinem Flair – stilecht im "Bergretter"-Duktus, aber mit eigener Tonlage: Einsätze im Minutentakt, Menschen in Ausnahmesituationen und dazwischen alte Geheimnisse, die an der Protagonistin zerren. Produziert wird von der Narrative Way GmbH, Regie führt Gunnar Fuß, die Drehbücher stammen von Christiane Rousseau. Vom 5. März bis zum 4. März 2027 ist "Einfach Elli" in der ZDF-Mediathek auch zum Streamen verfügbar.

ZDF/Susanne Bernhard Klara Deutschmann in einer Szene von "Einfach Elli - Neuanfang"

ZDF/Susanne Bernhard Klara Deutschmann in "Einfach Elli"

ZDF/Susanne Bernhard Eine Szene bei "Einfach Elli"

