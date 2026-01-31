Beckham-Streit eskaliert: Snoop stellt sich auf Davids Seite

Im Dauerzoff der Beckhams hat sich nun ein unerwarteter Unterstützer zu Wort gemeldet: Rapper Snoop Dogg (54), der 2022 als DJ bei der Hochzeit von Brooklyn Peltz-Beckham (26) und Nicola Peltz-Beckham (31) in Palm Beach auflegte, stellt sich im aktuellen Familiendrama nun auf die Seite von David Beckham (50). "David ist mein Kumpel, wir sind jetzt seit über 20 Jahren befreundet", erklärt Snoop gegenüber der britischen Zeitung Mirror. "Wir haben die Kinder des anderen aufwachsen sehen, und eine Sache, die man über David wissen muss, ist, dass er ein Familienmensch ist." Die Worte des Rappers folgen, nachdem Brooklyn jüngst mit einer scharfen öffentlichen Abrechnung für Wirbel gesorgt hatte.

Egal, wie erfolgreich der frühere Fußballstar geworden sei, nichts sei ihm wichtiger als seine Liebsten, betont Snoop. Die Familie habe für David stets oberste Priorität gehabt. Gleichzeitig zeigt sich der Musiker überzeugt, dass es trotz der aktuellen Spannungen noch Hoffnung auf eine Versöhnung gebe. Gerade Konflikte innerhalb prominenter Familien würden oft intensiver wahrgenommen, da sie unter ständiger Beobachtung der Öffentlichkeit stünden. "Keine Familie ist perfekt, aber wenn man als Familie im Rampenlicht steht, ist es schwer – der Druck ist noch größer. Ich weiß, wie sehr sich die Familienmitglieder lieben – und mit der Zeit werden sie die Dinge klären", erklärt er gegenüber Mirror.

Snoop Dogg und David Beckham verbindet tatsächlich eine langjährige Freundschaft, die weit über gemeinsame Auftritte hinausgeht. Der frühere Fußballstar unterstützte den Musiker mehrfach bei dessen Touren, während Snoop in zahlreichen Projekten an Davids Seite stand. So traten die beiden unter anderem in Werbekampagnen gemeinsam auf, und David hatte sogar einen Gastauftritt in Snoops Reality-TV-Show "Father Hood". Laut Mirror äußerte sich Snoop bereits 2023 zu der besonderen Verbindung: "Wir lieben dieselben Dinge. Wir lieben es, zu gewinnen. Wir lieben es, hart zu arbeiten. Wir sind Familienmenschen, und die Menschen lieben uns." Ob der Rapper recht behält und sich die Beckhams bald wieder versöhnen, bleibt nun wohl abzuwarten.

Getty Images Snoop Dogg, Musiker

Instagram / davidbeckham Brooklyn Beckham mit seinem Vater David

Getty Images Snoop Dogg im Oktober 2021 in New York

