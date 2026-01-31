"Cringe": MLFL-Teilnehmer Leonidas verärgert Fans

Gefühlschaos bei Make Love, Fake Love: Elena Miras (33) stellt in der neuen Folge Kandidat Leonidas zur Rede, nachdem es zuvor heftig zwischen den beiden gekracht hatte – unter vier Augen, ohne die anderen Männer. Sie hört sich seine Entschuldigung an, vergibt ihm schließlich, macht aber unmissverständlich klar, dass er für sie als potenzieller Partner nicht infrage kommt. Dann der Paukenschlag: Leonidas lenkt das Gespräch plötzlich auf Kandidat Alex Z., mit dem Elena zuletzt auf einer Wellenlänge zu sein schien. Er behauptet, Alex habe angedeutet, vergeben zu sein, und fordert Elena auf, "extrem" vorsichtig zu sein. Die Reality-Darstellerin bricht daraufhin in Tränen aus und sagt entschlossen, sie wolle Alex jetzt rausschmeißen.

Die Szene lässt die Stimmung kippen: Für die Zuschauer bleibt unklar, ob Alex tatsächlich eine Freundin hat oder ob Leonidas hier nur taktisch spielt. Während Elena gar nicht mehr weiß, wo ihr der Kopf steht, wiederholt Leonidas seine Warnung und stellt sie vor die Wahl, wem sie vertrauen will. Auch im Netz kochen die Gefühle hoch: Zahlreiche Fans zeigen sich auf Instagram schockiert von der Aktion und nennen das Verhalten von Leonidas "cringe". Kommentare wie "Das geht gar nicht" und "Warum bringt er das so spät?" heizen die Diskussion an, während andere fordern, Elena solle die Nerven behalten und die Situation sauber aufklären. Alex hatte in dieser Folge noch nicht die Gelegenheit, sich zu rechtfertigen.

Elena geht in der Show oft direkt auf Konfrontation, wenn etwas querliegt. Schon zuvor ließ sie im Haus keinen Zweifel daran, dass respektloses Verhalten bei ihr nicht durchrutscht und emotionale Reaktionen für sie keine Schwäche, sondern Konsequenz sind. Immer wieder spricht die Influencerin davon, wie schwer es ist, zwischen echter Zuneigung und Spieltaktik zu unterscheiden. Gerade deswegen treffen sie unklare Signale besonders hart – vor allem, wenn sie bereits Nähe aufgebaut hat und glaubt, jemanden gut einschätzen zu können.

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Leonidas, "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras und Alex bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Alex Z., "Make Love, Fake Love"-Kandidat