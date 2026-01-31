Boris Becker spekuliert über Alexander Zverev und Caro Daur

In Melbourne wird nicht nur Tennis gespielt, es wird auch getuschelt – und jetzt mischt sogar Boris Becker (58) mit. Während der Australian Open fiel auf, dass Caro Daur (30) mehrfach auf den Rängen zu sehen war: Sie besuchte Trainings und Matches ihrer Freundin Eva Lys und tauchte auch bei Partien von Alexander Zverev (28) auf, zuletzt beim Halbfinale gegen Carlos Alcaraz. Bereits im Viertelfinale saß das Model neben Frauen-Bundestrainer Torben Beltz, später setzte sich Angelique Kerber (38) dazu. Im Podcast mit Andrea Petkovic (38) fragte Boris neugierig nach, ob es da etwa Neuigkeiten gebe.

"Du bist in Melbourne, Andrea. Da ist so 'ne blonde Hamburgerin immer da. Spielt die eine Rolle? In München munkelt man, er sei so ausgeglichen, so lustig, dem geht's immer so gut. Gibt's irgendwas, was wir nicht wissen?", fragte Boris im Podcast. Andrea reagierte lachend und wich aus: "Kein Kommentar! Ich heiße Peter und Klaus und weiß von nichts. Das müssen die Beteiligten selbst beantworten." Alexander selbst hatte vor Turnierbeginn die Gerüchteküche adressiert und klare Worte gewählt: "Ich würde mich auf Fakten und nicht auf Gerüchte konzentrieren. Es ist nervig, wenn sich Leute die Wahrheit aus dem Arsch ziehen", sagte er laut der Bild. Auffällig für viele Beobachter: Von Sophia Thomalla (36) kamen während des Turniers keine Glückwunsch-Posts, wie sie sonst häufig nach Siegen zu sehen waren.

Caro und Alexander kennen sich nicht erst seit Melbourne. Beide teilen Sponsoren wie Adidas und das Kryptounternehmen Bitpanda, und Caro war bereits beim United Cup an der Seite von Eva in den Stadien unterwegs. Die Influencerin mit Millionenpublikum ist im Tennisumfeld keine Unbekannte, wird von Fotografen in Australien inzwischen sogar oft mit dem Zusatz "Freundin von Alexander Zverev" betitelt – eine Zuschreibung, die für sich allein wenig bedeutet. Andrea, die frühere Teamkollegin vieler deutscher Profis, gilt im Circuit als gut vernetzt, hält ihre privaten Eindrücke in solchen Fragen aber zurück. Alexander fokussiert sich nach eigener Aussage auf den Court, während Caro, die mit Mode- und Fitnessprojekten zwischen Hamburg, Mailand und Los Angeles pendelt, regelmäßig Freundschaften aus dem Sport pflegt und dabei gerne im Publikum Platz nimmt.

Collage: Molter, Frank, Getty Images Collage: Caro Daur besucht bei den Australian Open Spiele von Alexander Zverev

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Pärchenurlaub

Getty Images Alexander Zverev, Tennisprofi