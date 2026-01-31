Planen Paris Hilton und Britney Spears gemeinsame Musik?

Paris Hilton (44) schmiedet an ihrem nächsten Pop-Comeback – und dabei könnte niemand Geringeres als Britney Spears (44) eine entscheidende Rolle spielen. Die Unternehmerin arbeitet derzeit an ihrem dritten Studioalbum und verriet im Gespräch mit Attitude, dass sie sich kürzlich mit Britney über mögliche gemeinsame Songs unterhalten hat. Die beiden trafen sich erst vor wenigen Wochen wieder und plauderten dabei nicht nur über Privates, sondern auch über Musik. "Wir haben darüber gesprochen, gemeinsam Spaß-Musik zu machen", berichtet Paris.

Die Duft- und Popunternehmerin schwärmte außerdem von Britneys Werk – besonders vom 2007er-Album "Blackout", das sie als ihr Lieblingsalbum bezeichnete. "Es war einfach sie selbst. Und sie ist eine der stärksten Frauen, die ich kenne. Sie ist die ultimative Pop-Prinzessin-Ikone, mit dem größten Herzen. Dieses Album ist einfach so badass", erklärte Paris. Trotzdem dämpfte sie Erwartungen an einen schnellen Release: "Wir werden sehen, was passiert. Das wäre wirklich das Ikonischste überhaupt. Es wäre ein wahr gewordener Traum", sagte sie. Paris kehrte 2024 mit "Infinite Icon" zur Popmusik zurück und tüftelt nun an der nächsten Platte, während Gespräche über ein Feature mit Britney offenbar intensiver werden.

Neben der möglichen musikalischen Zusammenarbeit verbindet die zwei Stars auch eine sehr persönliche Geschichte. Im Podcast "I've Never Said This Before with Tommy DiDario" erzählte Paris, dass sie und Britney sich immer wieder über die harten Erfahrungen der 2000er-Jahre austauschen. Sie sprachen darüber, wie "grausam und gehässig" Menschen damals gewesen seien und wie isoliert sie sich gefühlt hätten, weil kaum jemand nachvollziehen konnte, wie es ist, im Fokus eines derart gnadenlosen Medienrummels zu stehen. Paris betont, dass sie heute Kraft daraus schöpft, ihre Vergangenheit in etwas Positives zu verwandeln und anderen Betroffenen Mut zu machen.

Instagram / parishilton Paris Hilton und Britney Spears, 2006

Getty Images Paris Hilton und Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2008

ActionPress Britney Spears und Paris Hilton