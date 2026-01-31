Fans in Sorge: Prinz Daniel sitzt bei Termin im Rollstuhl

Vergangene Woche besuchte Prinz Daniel (52), der Ehemann von Schwedens Kronprinzessin Victoria (48), ein Jungunternehmen. Die Bilder des Termins veröffentlichte der Palast bei Instagram. Der Fokus der Fans dürfte dabei aber weniger auf der Veranstaltung an sich liegen, sondern viel eher auf der Tatsache, dass der Royal unerwartet im Rollstuhl saß. Aufgrund seiner Krankengeschichte häufen sich in den Kommentaren unter dem Post die besorgten Nachfragen. Doch die Fahrt im Rollstuhl hatte wohl nichts mit Daniels Gesundheit zu tun. Die Firma, die der ehemalige Unternehmer besuchte, ist laut RTL wegweisend beim Thema Mobilitätslösungen – der knallrote Rollstuhl ist eines der Produkte. Und der Prinz ließ es sich nicht nehmen, das Gefährt höchstpersönlich auszuprobieren. Weitere Aufnahmen zeigen ihn zudem putzmunter und auf zwei Beinen.

Die Sorge der Royal-Fans ist angesichts von Daniels gesundheitlichen Problemen in der Vergangenheit dennoch allzu logisch. 2009 bekam der 52-Jährige eine Spenderniere von seinem Vater eingesetzt. Hintergrund war eine Nierenerkrankung, an der er bereits seit seiner Geburt leidet. Die Transplantation war lebensrettend. Allerdings hat eine Spenderniere lediglich eine Lebensdauer von etwa 15 Jahren. 2024 müssen Daniel und seine Frau Victoria sich also erneut um seine Gesundheit sorgen. "Natürlich leben sie permanent in Sorge, aber es gehört ein Stück weit auch zum Alltag dazu. Aber jemand, der in dieser Situation ist, lebt wahrscheinlich mit einer größeren Dankbarkeit in der Gegenwart", erklärte die Royal-Expertin Julia Melchior gegenüber Bunte.

Einen Vorteil für seine Gesundheit wird Daniel sicher aus seiner Fitness ziehen. Als ehemaliger Fitnesstrainer hält der zweifache Vater sich auch heute noch fit und ist sicher einer der sportlichsten Royals. Zu seinen liebsten Hobbys sollen Skifahren und Joggen gehören. Für mentale Stärke sorgt die Verbindung zu seiner Victoria. Die beiden sind ein eingespieltes Team und bereits seit über 15 Jahren verheiratet. Ihre Traumhochzeit im Juni 2010 ist vielen Fans bis heute in den Köpfen geblieben. Damals rührte Daniel Zuschauer und Hochzeitsgesellschaft gleichermaßen zu Tränen, als er Victoria in seiner Rede eine süße Liebeserklärung machte: "Ich werde alles tun, damit du so glücklich bleibst, wie du es heute bist."

Getty Images Prinz Daniel von Schweden, Royal

Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria, Oktober 2024

Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria von Schweden vor der Golden Gate Bridge, Februar 2024