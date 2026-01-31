Verena Kerth bestätigt geheime Absprache zwischen Eva & Umut

Neue Wendung im Dschungelcamp-Wirrwarr um angebliche Lovestory-Absprachen: Nachdem Jana-Maria Herz (33) kürzlich angedeutet hatte, ihr Ex Umut Tekin (28) habe keine Absprache mit Ariel, sondern mit Eva Benetatou (33) getroffen, mischt sich nun auch Verena Kerth (44) ein. Die Moderatorin behauptet, von einem Telefonat erfahren zu haben, in dem über eine inszenierte Romanze gesprochen worden sein soll. "Also der Ex-Gute Freund von Eva war bei diesem Telefonat wirklich anwesend und Eva hat auf Lautsprecher gemacht. Da war dann Umut dran und da haben die so angefangen mit diesen Absprachen", erzählt sie bei RTL und ergänzt: "Wie es dann ausgegangen ist und was genau passiert, weiß ich nicht. Aber es gab definitiv ein Telefonat."

Auslöser des aktuellen Wirbels waren die Szenen zwischen Ariel und Umut im Camp: Der Reality-TV-Star beschuldigte die Schweizerin während eines Streits, sie habe ihn noch vor dem Dschungelcamp per FaceTime kontaktiert und eine geplante Romanze ins Spiel gebracht. Ariel wies die Anschuldigung jedoch vehement zurück. Später erklärte sie in einem ruhigen Gespräch, wie es aus ihrer Sicht zu dem Missverständnis gekommen sei. Nach dem Tod ihres Vaters habe Umut sie kontaktiert, um ihr sein Mitgefühl auszusprechen. In den darauffolgenden Telefonaten habe sie scherzhaft gefragt, ob er mit einer Liebesgeschichte ins Camp ziehen wolle. Umut habe dies lachend bejaht. Konkrete Absprachen habe es jedoch nie gegeben.

Während sich die Diskussionen zunächst noch um Umut und Ariel drehten, brachte die Ex des Love Island VIP-Stars vor wenigen Tagen einen anderen Namen ins Spiel. Jana-Maria meldete sich in ihrer Instagram-Story zu Wort und erklärte, Umut habe nie vorgehabt, mit Ariel eine inszenierte Romanze zu starten – sondern mit Mitcamperin Eva Benetatou. "Ich habe gehört, dass die Lovestory gar nicht zwischen ihm und Ariel sein wird, sondern zwischen Eva und Umut. Und ich würde das als totalen Opfer-Move empfinden, weil die beiden sich so als Opferrollen darstellen, die ganze Zeit", so die Bachelor in Paradise-Bekanntheit.

IMAGO / Future Image Verena Kerth, November 2025

RTL Umut Tekin und Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026