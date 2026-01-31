Filip Pavlovic warnt: So ruinieren Frauen das erste Date

Filip Pavlovic (31), der Dschungelkönig von 2022 und bekannt aus diversen Kuppelshows wie Die Bachelorette und Bachelor in Paradise, hat auf Instagram offen über seine Erfahrungen mit ersten Dates gesprochen. In einem Reel ließ der 31-Jährige seinem Frust freien Lauf und erklärte, welche Fehler Frauen seiner Meinung nach unbedingt vermeiden sollten. Zu den heftigsten Stimmungskillern zählt für ihn an erster Stelle, über den Ex-Partner zu sprechen – egal, ob positiv oder negativ. "Kein Mann will ein emotionaler Mülleimer sein", stellt er in seinem Video klar. Über den Verflossenen zu reden, sei beim ersten Treffen mit ihm schlicht tabu: "Das funktioniert nicht. Egal, wie gut oder wie schlecht er war. Nein!"

Danach widmet sich der Sportfan dem Thema Pünktlichkeit. Wenn man sich zum Beispiel um 18 Uhr vor der Haustür verabrede, sei er pünktlich oder sogar fünf Minuten früher da. "Dann sag nicht, du brauchst noch einen Moment. Wir Männer wissen, dass ihr pünktlich fertig seid", schimpft Filip und vermutet, viele Frauen würden absichtlich später runterkommen, um nicht zu interessiert zu wirken. Als dritten Punkt nennt er fehlende Wertschätzung, wenn er beim Date die Rechnung übernimmt: "Ich habe das auch zu oft gehabt, dass ich mal jemanden eingeladen habe und noch nicht mal ein 'Danke' bekommen habe. Das sollte immer drin sein." Besonders gut komme es an, wenn die Frau zumindest so tut, als wolle sie ihren Teil zahlen: "Jeder vernünftige Mann wird euch nicht zahlen lassen. Aber das hinterlässt Spuren, weil ein Mann mag es, wenn eine Frau Sachen nicht als selbstverständlich sieht", erklärt er seinen Followern.

Der Reality-TV-Star zeigte sich in den letzten Jahren immer wieder von seiner humorvollen und authentischen Seite, was ihm nicht nur die Krone im Dschungelcamp, sondern auch eine treue Fangemeinde eingebracht hat. Privat gibt sich der Hamburger jedoch eher zurückhaltend und genießt sein Single-Dasein. In Interviews erwähnte er in der Vergangenheit, dass er an die große Liebe glaubt, sich aber Zeit lassen möchte. Filip, der regelmäßig Einblicke in sein Leben auf Social Media teilt, wird von seinen Fans vor allem für seine ehrliche Art geschätzt – eine Eigenschaft, die er offenbar auch bei seinen möglichen Partnerinnen sucht.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Filip Pavlovic, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Filip Pavlovic, Mai 2025